От лидера-защитника до вице-капитана. Канадцы и американец, которые провалились в "Барысе"

Казахстанский "Барыс"
перед каждым сезоном в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) ищет варианты для усиления состава, но не каждый игрок вписывается в предложенные схемы. Корреспондент Vesti.kz
выбрал пятерых хоккеистов, которые не смогли оправдать выданные им авансы.
За 12 лет выступления "Барыса" в КХЛ через клуб прошли хоккеисты, ставшие знаковыми фигурами в Лиге. А были и исполнители, приглашая которых, менеджмент столичного клуба рисковал и прогадал. Мы выбрали игроков, которые выступали в последние годы и еще не забыты.
1. Джордан Сауторн
- четыре очка в 23 матчах.
Зачем "Барыс" подписывал этого защитника, ведь он даже в АХЛ практически не играл? Возможно, что канадец подкупил своей игрой за "Торпедо" в ВХЛ, но в КХЛ у него не получилось. Игровое время у Сауторна было на уровне защитника топ-4 в клубе, но он не смог адаптироваться и провалился.
2. Джеймс Райт
- пять очков в 15 матчах.
Еще один исполнитель, который должен был стать лидером, но не реализовал себя. Райт неплохо стартовал в "Медвешчаке" (15+4) и "Адмирале" (16+18), но не стал своим в "Барысе". Много игрового времени, доверие и всего три гола в равных составах на выходе - опыт выступлений в НХЛ и АХЛ канадцу не помог.
3. Кори Тривино
- 22 очка в 66 матчах.
История Тривино похожа на ту, которая была у Сауторна. В "Барыс" пришел практически без практики выступления даже в АХЛ (50 игр за два сезона), а в столичный клуб приехал после дебюта в КХЛ за "Адмирал" (две передачи в 12 играх) и одного матча за усть-каменогорское "Торпедо". Сейчас канадский центрфорвард успешно выступает в Германии, а Сауторн - в Словакии.
4. Адам Хелука
- три очка в восьми матчах.
Канадец должен был стать претендентом на позицию первого снайпера, а от него отказались еще в первой половине сезона. Универсальный форвард имел неплохие показатели в АХЛ и вот-вот мог дебютировать в НХЛ, но оказался в Казахстане. Один гол с девяти бросков в восьми встречах - провал.
5. Эрик Тангрэйди
- девять очков в 22 матчах.
193-сантиметровый американец, как показалось, неплохо вписался в "Барыс", но в конце ноября от него отказались. "26"-й номер был даже ассистентом капитана, но доверие не оправдал. Три из его пяти голов случились во встрече с "Северсталью", а расставание с ним должно было встряхнуть Корбэна Найта
, у которого наметился игровой кризис. Тангрэйди ушел, а Линус Виделль
сделал из Найта лучшего бомбардира "Барыса".
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Напомним, новый сезон в КХЛ стартует 2 сентября. К тренировкам казахстанский "Барыс" планирует приступить 10 августа: первоначальной датой было 15 июля, но лагерь пришлось перенести из-за карантина, который объявили в Казахстане. Главным тренером "Барыса" назначен Юрий Михайлис.
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