Переезд в Россию отменяется? "Барыс" показал подготовку домашней арены к новому сезону КХЛ

Регулярный чемпионат должен стартовать 2 сентября.

Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Вчера 17:39
Казахстанский "Барыс" начал подготовку льда на домашней арене к следующему сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 

Клуб принимает соперников на "Барыс Арене", которую открыли в 2015 году. Перед прошлым сезоном площадка стала канадского стандарта. 

"Барыс" и переезд в Россию. Почему это не будет худшим вариантом для нового сезона КХЛ

Новый сезон КХЛ должен стартовать 2 сентября. Из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса лиге придется решать ситуацию с иностранными клубами. Существует вероятность, что "Барыс" может начать сезон с длинной гостевой серии. 
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Хоккей КХЛ
0
Вчера 17:39
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