Переезд в Россию отменяется? "Барыс" показал подготовку домашней арены к новому сезону КХЛ
Регулярный чемпионат должен стартовать 2 сентября.
Фото: ХК "Барыс"©
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Вчера 17:39
Казахстанский "
Барыс
" начал подготовку льда на домашней арене к следующему сезону
Континентальной хоккейной лиги
(КХЛ).
Клуб принимает соперников на "Барыс Арене", которую открыли в 2015 году. Перед прошлым сезоном площадка стала канадского стандарта.
"Барыс" и переезд в Россию. Почему это не будет худшим вариантом для нового сезона КХЛ
Новый сезон КХЛ должен стартовать 2 сентября. Из-за закрытия границ в связи с пандемией коронавируса лиге придется решать ситуацию с иностранными клубами. Существует вероятность, что "Барыс"
может начать сезон
с длинной гостевой серии.
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КХЛ
0
Вчера 17:39
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