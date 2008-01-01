"У нас контракты на руках". Агент Бойда - о переговорах с "Барысом" и предложениях от других клубов КХЛ

Шуми Бабаев
, агент нападающего Дастина Бойда
, дал интервью Bestnews.kz
, в котором рассказал о будущем своего клиента и шансах игрока остаться в "Барысе"
.
Казахстанский клуб предложил форварду однолетний контракт, но Бойд пока не дал ответа. В прошлом сезоне он принял участие в 56 встречах и набрал 22 (13+9) очка.
- Болельщики заждались ответа на вопрос, продолжит ли Дастин Бойд играть за "Барыс". Пока ни вы, ни сам игрок, ни клуб ничего об этом не говорят.
- Я не могу окончательно ответить. Думаю, это станет известно в ближайшие пару дней.
- Почему так затянулись переговоры?
- У нас есть еще предложения, которые рассматриваются. Варианты. Зависит от семьи. Все-таки ситуация сложная, ему надо принимать решение, как с семьей поступить - оставить или нет. Там не так просто. Есть еще конкретные предложения от двух команд, поэтому он готовится принять решение, как правильно ему поступить.
- Это тоже клубы из КХЛ?
- Да, у нас контракты на руках.
- Эти контракты лучше предложенных "Барысом" условий - в материальном или другом планах?
- Материально, может, меньше. В плане клуба - я считаю, намного лучше.
Бойд отыграл за "Барыс" восемь сезонов. Нападающий сыграл 451 матч и набрал 278 (132+146) очков. Также форвард вместе со сборной Казахстана принял участие в трех чемпионатах мира и одном отборочном цикле к Олимпийским играм.