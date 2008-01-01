"У нас контракты на руках". Агент Бойда - о переговорах с "Барысом" и предложениях от других клубов КХЛ

За казахстанский клуб форвард отыграл восемь сезонов.

Дастин Бойд. Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Вчера 13:15
Шуми Бабаев, агент нападающего Дастина Бойда, дал интервью Bestnews.kz, в котором рассказал о будущем своего клиента и шансах игрока остаться в "Барысе".

Казахстанский клуб предложил форварду однолетний контракт, но Бойд пока не дал ответа. В прошлом сезоне он принял участие в 56 встречах и набрал 22 (13+9) очка.

- Болельщики заждались ответа на вопрос, продолжит ли Дастин Бойд играть за "Барыс". Пока ни вы, ни сам игрок, ни клуб ничего об этом не говорят.
- Я не могу окончательно ответить. Думаю, это станет известно в ближайшие пару дней.

- Почему так затянулись переговоры?
- У нас есть еще предложения, которые рассматриваются. Варианты. Зависит от семьи. Все-таки ситуация сложная, ему надо принимать решение, как с семьей поступить - оставить или нет. Там не так просто. Есть еще конкретные предложения от двух команд, поэтому он готовится принять решение, как правильно ему поступить.

- Это тоже клубы из КХЛ?
- Да, у нас контракты на руках.

- Эти контракты лучше предложенных "Барысом" условий - в материальном или другом планах?
- Материально, может, меньше. В плане клуба - я считаю, намного лучше.

Бойд отыграл за "Барыс" восемь сезонов. Нападающий сыграл 451 матч и набрал 278 (132+146) очков. Также форвард вместе со сборной Казахстана принял участие в трех чемпионатах мира и одном отборочном цикле к Олимпийским играм.
Метки:
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Хоккей КХЛ
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Вчера 13:15
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