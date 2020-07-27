"У нас контракты на руках". Агент Бойда - о переговорах с "Барысом" и предложениях от других клубов КХЛ

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Таблица всех трансферов КПЛ Календарь КПЛ-2020
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КХЛ ВХЛ Казахстан (Хоккей) Сборные (хоккей) МХЛ НХЛ Бенди (хоккей с мячом) Женский хоккей
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"У нас контракты на руках". Агент Бойда - о переговорах с "Барысом" и предложениях от других клубов КХЛ

За казахстанский клуб форвард отыграл восемь сезонов.

"У нас контракты на руках". Агент Бойда - о переговорах с "Барысом" и предложениях от других клубов КХЛ
Дастин Бойд. Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
0
Шуми Бабаев, агент нападающего Дастина Бойда, дал интервью Bestnews.kz, в котором рассказал о будущем своего клиента и шансах игрока остаться в "Барысе".

Казахстанский клуб предложил форварду однолетний контракт, но Бойд пока не дал ответа. В прошлом сезоне он принял участие в 56 встречах и набрал 22 (13+9) очка.

- Болельщики заждались ответа на вопрос, продолжит ли Дастин Бойд играть за "Барыс". Пока ни вы, ни сам игрок, ни клуб ничего об этом не говорят.
- Я не могу окончательно ответить. Думаю, это станет известно в ближайшие пару дней.

- Почему так затянулись переговоры?
- У нас есть еще предложения, которые рассматриваются. Варианты. Зависит от семьи. Все-таки ситуация сложная, ему надо принимать решение, как с семьей поступить - оставить или нет. Там не так просто. Есть еще конкретные предложения от двух команд, поэтому он готовится принять решение, как правильно ему поступить.

- Это тоже клубы из КХЛ?
- Да, у нас контракты на руках.

- Эти контракты лучше предложенных "Барысом" условий - в материальном или другом планах?
- Материально, может, меньше. В плане клуба - я считаю, намного лучше.

Бойд отыграл за "Барыс" восемь сезонов. Нападающий сыграл 451 матч и набрал 278 (132+146) очков. Также форвард вместе со сборной Казахстана принял участие в трех чемпионатах мира и одном отборочном цикле к Олимпийским играм.

 

Узнавайте первыми обо всех трансферах чемпионата Казахстана по футболу! Сохраняйте себе ссылку - и вы всегда будете в курсе последних переходов КПЛ-2020.

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ

Ссылки по теме:

Новости
Вчера
23:07
Хоккей

От лидера-защитника до вице-капитана. Канадцы и американец, которые провалились в "Барысе"
Вчера
20:18
Хоккей

Бывший капитан, который обошел чемпиона мира. Как "Барыс" может потерять еще одного лидера
Вчера
18:22
Хоккей

"Были предложения от других клубов". Михайлис - о новом контракте с "Барысом", назначении отца, своей игре и лидерстве
Вчера
17:39
Хоккей

Переезд в Россию отменяется? "Барыс" показал подготовку домашней арены к новому сезону КХЛ
Вчера
16:26
Хоккей

Фавориты или аутсайдеры? На что способен "Барыс" без Скабелки в КХЛ
Вчера
13:15
Хоккей

"У нас контракты на руках". Агент Бойда - о переговорах с "Барысом" и предложениях от других клубов КХЛ
Вчера
09:00
Хоккей

Экс-игрок юношеской сборной Казахстана из НХЛ подтвердил переход в команду Скабелки
26 июля
19:00
Хоккей

Клуб Скабелки близок к подписанию экс-игрока юношеской сборной Казахстана из НХЛ
25 июля
21:00
Хоккей

Двукратный олимпийский чемпион оценил перспективы "Барыса" с новым тренером и объяснил выбор
25 июля
19:49
Хоккей

Канадский нападающий вместо "Барыса" оказался в другом клубе КХЛ
25 июля
15:30
Хоккей

Финалист Кубка Гагарина вошел в тренерский штаб "Барыса"
25 июля
07:54
Хоккей

Еще один клуб КХЛ сообщил о зараженных коронавирусом в команде
24 июля
21:14
Хоккей

Сын Скабелки после ухода из системы "Барыса" остался без клуба
24 июля
20:57
Хоккей

Нужен чистильщик? Кто в "Барысе" будет спасать капитана от провала в КХЛ
24 июля
20:37
Хоккей

Форвард сборной Казахстана рассказал о новом клубе, шайбе в ворота России и карьере в "Барысе"
24 июля
19:42
Хоккей

Экс-игрок "Барыса" признан лучшим защитником НХЛ
24 июля
14:48
Хоккей

Михайлис, Диц или Виделль. Претенденты из "Барыса" на позицию бомбардира в КХЛ
23 июля
19:30
Хоккей

Хоккеист, которого хвалил Скабелка. Незаметный игрок "Барыса" с прогрессом в КХЛ
23 июля
15:27
Хоккей

На выход? Несколько игроков "Барыса", которые не показали себя в КХЛ
23 июля
11:08
Хоккей

"Играл в коньках 1972 года". Экс-капитан "Барыса" с 800 матчами в НХЛ - о детстве в Казахстане
23 июля
10:03
Хоккей

Неужели в "Барыс"? Канадский нападающий договорился о контракте с клубом КХЛ
22 июля
21:43
Хоккей

Выход для "Барыса"? Как в России не заметили игрока сборной Казахстана для КХЛ
22 июля
16:15
Хоккей

Клуб КХЛ сообщил о смерти олимпийского чемпиона по хоккею
22 июля
15:48
Хоккей

"Скоро там не будет натурализованных игроков". В "Барысе" нашли замену Бойду и будущих звезд
21 июля
22:48
Хоккей

"Снимет все вопросы перед КХЛ". Эксперт высказался о возможном переезде "Барыса" в Россию
21 июля
21:57
Хоккей

"Барыс" и переезд в Россию. Почему это не будет худшим вариантом для нового сезона КХЛ
21 июля
18:15
Хоккей

"Авангард" отказался играть на предсезонном турнире из-за эпидемии коронавируса в команде
21 июля
17:55
Хоккей

Соло от Старченко и разгром для фаворита. Как "Барыс" провел домашний матч КХЛ в России
21 июля
17:37
Хоккей

Без "Барыса". КХЛ представила расписание матчей клубов на август
21 июля
16:04
Хоккей

В "Авангарде" случилась эпидемия коронавируса
7 марта
21:22
Хоккей

Видеообзор победы "Барыса" над "Металлургом" в четвертом матче плей-офф КХЛ
4 марта
00:12
Хоккей

Видеообзор второго матча "Барыс" - "Металлург" в серии плей-офф КХЛ
2 марта
18:15
Хоккей

Первая победа "Барыса" в плей-офф - в проекте "Вокруг матча"
27 февраля
07:04
Хоккей

Видеообзор последнего матча "Барыса" в "регулярке" КХЛ
22 февраля
00:08
Хоккей

Видеообзор победы "Барыса" над "Салаватом Юлаевым"
27 августа 2015
22:09
Хоккей

"Барыс" - "Салават Юлаев" (5:3). Фото
14 августа 2015
00:54
Хоккей

"Барыс" - обладатель Кубка Президента по хоккею
9 августа 2015
23:58
Хоккей

Фото: "Барыс" открыл новую арену и одержал на ней первую победу
14 февраля 2015
09:25
Хоккей

Драка Рыспаев VS Меньшиков и другие интересные моменты матча "Сибирь" - "Барыс"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика