Фавориты или аутсайдеры? На что способен "Барыс" без Скабелки в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс"
перед новым сезоном в Континентальной хоккейной лиге
(КХЛ) можно рассматривать как кандидата на выход в Кубок Гагарина
, но вряд ли ему удастся повторить результаты, которые были при Андрее Скабелке
. Примерный расклад сил в Восточной конференции - в материале корреспондента Vesti.kz
.
Столичный клуб провел довольно скромную трансферную работу, укрепив позиции точечно. Но ни о каких сенсационных подписаниях для "Барыса" речи не идет, поэтому можно ожидать, что команда будет бороться за выход в плей-офф, но без перспектив на большие победы.
Фавориты - "Ак Барыс"
, "Авангард"
и "Салават Юлаев"
Титаны "Востока" между собой выявят сильнейшего, который попробует обыграть конкурентов с "Запада". Возможно, сомнение вызывает появление в трио уфимцев, но даже с потерей Линуса Умарка команда остается сильным кубковым бойцом - минимум в топ-4 она будет. По двум другим представителям вопросов не должно быть - на их стороне сильная финансовая база и приличные составы.
"Темные лошадки" - "Металлург"
и "Автомобилист"
Оба клуба изменили свои трансферные приоритеты и чуть утратили в силе, но не в амбициях. Магнитогорцы могли войти в топ-3 списка, но неизвестно, сможет ли сыграться бригада новичков с остальными игроками. Клуб из Екатеринбурга отпустил Найджела Доуса
, однако сохранил некоторых других лидеров. Можно сказать, что "Металлург" с "Автомобилистом" не слабее "фаворитов", но им не хватает стабильности и характера.
Претендент - "Сибирь"
Этот клуб приятно удивляет. Новосибирцы способны уверенно пройти в плей-офф, а там уже серьезно пошуметь. Качественные исполнители из "Сибири" завершили роман Доуса с "Автомобилистом", а в новом турнире способны замахнуться на высокую позицию. "Сибирь" - как "Салават Юлаев", только еще опаснее и агрессивнее, что они могут доказать в новом чемпионате.
Борцы за плей-офф или аутсайдеры - "Барыс"
, "Нефтехимик"
, "Куньлунь"
, "Амур"
и "Трактор"
Эти пять команд поведут убийственную борьбу за две-три последние путевки в Кубок Гагарина. Возможно, что казахстанцы выглядят предпочтительнее, ведь два последних турнира показывали результат повыше со Скабелкой, чем конкуренты, но это преимущество едва заметно. Одна неудачная серия - и "Нефтехимик" с "Амуром" оставят казахстанцев за пределами первой восьмерки.
На выход? Несколько игроков "Барыса", которые не показали себя в КХЛ
Можно сказать, что "Барыс" был в похожей ситуации перед прошлым сезоном, но несколько удачных приобретений сделали тогда казахстанскую команду фаворитом сезона. Сейчас ситуация иная - нет полноценной подготовки и заметного усиления состава. Возможно, что удастся найти нового Линуса Виделля
с Атте Охтамаа
и спасти сезон прямо на ходу, но скромные финансовые возможности сигнализируют об обратном. "Барыс" потерял больше, чем приобрел.
Очередную попытку пробиться в Кубок Гагарина казахстанский "Барыс" может начать реализовывать 2 сентября. Возглавил столичный клуб Юрий Михайлис
. "Барысу" пришлось отказаться от предсезонных турниров из-за сложной эпидемиологической ситуации в Казахстане, а тренировочный лагерь был сдвинут практически на месяц (вместо 15 июля он начнется 10 августа).