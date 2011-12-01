Экс-игрок юношеской сборной Казахстана из НХЛ подтвердил переход в команду Скабелки

Экс-форвард юношеской сборной Казахстана Егор Коршков в беседе с корреспондентом сайта "Шайба.kz" подтвердил свой переход в "Локомотив".



В ярославском клубе он будет работать под руководством бывшего наставника "Барыса" Андрея Скабелки. Форвард вернется в "Локомотив" на правах годичной аренды.



Накануне стало известно, что "Торонто" решил не включать Коршкова в окончательный состав на квалификационные матчи Кубка Стэнли. Сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ), прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится 1 августа.



Большую часть сезона 24-летний Коршков провел в фарм-клубе "Торонто Марлис", за который набрал 25 (16+9) очков в 44 матчах. В НХЛ россиянин провел единственную игру в феврале, забив "Баффало" в дебюте.



Отметим, что с 2004 по 2012 год Коршков занимался в школе сатпаевского "Казахмыса", который некоторое время базировался в Караганде. Также он играл за юношескую сборную Казахстана (до 16 лет) на турнирах в Северной Америке, но выступать в официальных матчах не мог из-за отсутствия гражданства.



Дебют Коршкова на взрослом уровне состоялся в сезоне-2011/12, когда он набрал 16 (6+10) очков в 32 матчах за "Барыс-2" в чемпионате Казахстана, но, не получив приглашение от главной команды, форвард отправился в "Локомотив".