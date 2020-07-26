Клуб Скабелки близок к подписанию экс-игрока юношеской сборной Казахстана из НХЛ

Экс-форвард юношеской сборной Казахстана Егор Коршков вернется в ярославский "Локомотив" на правах годичной аренды, сообщает Sport24.ru.



Накануне стало известно, что "Торонто" решил не включать Коршкова в окончательный состав на квалификационные матчи Кубка Стэнли. Сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ), прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновится 1 августа.



Большую часть сезона 24-летний Коршков провел в фарм-клубе "Торонто Марлис", за который набрал 25 (16+9) очков в 44 матчах. В НХЛ россиянин провел единственную игру в феврале, забив "Баффало" в дебюте.



В ближайшее время "Локомотив" официально объявит о переходе Коршкова. В сделке осталось уладить мелкие детали. В ярославском клубе форвард будет играть под руководством нового главного тренера Андрея Скабелки, который ранее два сезона возглавлял "Барыс" и сборную Казахстана.



Отметим, что с 2004 по 2012 год Коршков занимался в школе сатпаевского "Казахмыса", который некоторое время базировался в Караганде. Также он играл за юношескую сборную Казахстана (до 16 лет) на турнирах в Северной Америке, но выступать в официальных матчах не мог из-за отсутствия гражданства.



Дебют Коршкова на взрослом уровне состоялся в сезоне-2011/12, когда он набрал 16 (6+10) очков в 32 матчах за "Барыс-2" в чемпионате Казахстана, но, не получив приглашение от главной команды, форвард отправился в "Локомотив".



Отец Егора - бывший российский и казахстанский защитник Алексей Коршков. С 2004 по 2012 год он играл за "Казахмыс", "Сарыарку" и "Иртыш". В 2007 году Коршков в составе сборной Казахстана выиграл зимнюю Азиаду и стал бронзовым призером чемпионата мира в первом дивизионе.



Добавим что Коршков выступал за юниорскую (до 18 лет) и молодежную (до 20 лет) сборные России. В 2016 году вместе с "молодежкой" он стал серебряным призером ЧМ, а после дебютировал в национальной команде.