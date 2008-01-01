Двукратный олимпийский чемпион оценил перспективы "Барыса" с новым тренером и объяснил выбор

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение казахстанского "Барыса" назначить Юрия Михайлиса на пост главного тренера в команде. Его слова приводит "Известия".



- Вас удивил выбор "Барысом" Юрия Михайлиса?

- Он человек их системы, знает команду и ее менталитет. И лигу должен знать, поскольку его сын Никита играет в "Барысе" и является одним из самых талантливых хоккеистов в стране. Думаю, с Михайлисом-старшим просто сошлись по цене, поэтому выбрали его. Он знает хоккей в Казахстане, и это неплохой выбор. Посмотрим, что будет. Для тренера очень важно чувствовать эмоции подопечных и уметь им передавать свою энергетику. Поэтому не стал бы списывать со счетов "Барыс". Со стороны выбор Михайлиса может показаться неочевидным, но он может сработать.



О назначении Михайлиса "Барыс" объявил 17 июня. С ним подписан однолетний контракт.