Минское "Динамо" подписало контракт с нападающим Робом Клинкхаммером, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.



В минувшем сезоне 33-летний канадец выступал за "Авангард", в 44 матчах регулярного чемпионата он набрал 27 (12+15) баллов при показателе полезности "+10" и 57 минутах штрафного времени. В розыгрыше Кубка Гагарина хоккеист участия не принимал.



Напомним, ранее Клинкхаммер уже выступал за белорусский клуб в сезоне-2016/17. Всего за минское "Динамо" форвард провел 59 матчей регулярного чемпионата и плей-офф, в которых набрал 46 (23+23) очков.



Клинкхаммер - бронзовый призер Олимпиады-2018 в составе сборной Канады.