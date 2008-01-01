Финалист Кубка Гагарина вошел в тренерский штаб "Барыса"

За столичный клуб он выступал с 2013 года.

Фото: ХК "Барыс"
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Вчера 15:30

Бывший защитник "Барыса" и сборной Казахстана по хоккею Максим Семенов вошел в тренерский штаб столичной команды.

Как сообщает официальный сайт, в "Барысе" Семенов будет отвечать за работу с защитниками.

Уроженец Усть-Каменогорска за свою карьеру провел более 900 игр в Суперлиге России и Континентальной хоккейной лиге.

В 2011-м году стал победителем Азиатских игр в составе сборной Казахстана, а с командой "Атлант" (Мытищи) дошел до финала Кубка Гагарина.

С 2013-го года выступал за "Барыс". В прошлом сезоне Семенов провел 17 матчей, в которых набрал одно (0+1) очко. Также на его счету 13 матчей в составе "Номада", в которых он набрал пять (1+4) очков.

Ранее хоккеист выступал за "Ладу", "Химик" и "Локомотив" из Ярославля.

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ
Хоккей КХЛ
0
Вчера 15:30
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