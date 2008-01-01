Еще один клуб КХЛ сообщил о зараженных коронавирусом в команде

Девять случаев заражения коронавирусом выявлено среди хоккеистов, тренеров и персонала череповецкой "Северстали". Об этом "Северсталь" сообщила в своем Instagram.
"ХК "Северсталь" официально подтверждает несколько случаев заражения коронавирусом в команде. После плановой проверки всех спортсменов, тренеров и персонала ХК "Северсталь" были выявлены девять случаев заболевания коронавирусом.
Зараженные находятся на самоизоляции, под наблюдением медицинских специалистов. Болезнь протекает бессимптомно. Остальная часть команды продолжает тренировочный процесс в Череповце", - говорится в заявлении.
Чуть позже московский ЦСКА сообщил о семи зараженных коронавирусом хоккеистах команды.
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Минувший сезон в КХЛ был приостановлен в марте, а после объявлен завершенным досрочно из-за пандемии коронавируса. Новый сезон КХЛ должен стартовать 2 сентября.
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