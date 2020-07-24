Сын Скабелки после ухода из системы "Барыса" остался без клуба

Белорусский нападающий Алексей Скабелка покинул "Динамо-Молодечно", сообщает Belarushockey.com.



27-летний форвард три недели был на предсезонных сборах фарм-команды минского "Динамо" из КХЛ. Причина его ухода пока не называется.



Последний сезон Скабелка провел в "Номаде". За фарм-клуб "Барыса" он набрал девять (5+4) очков в 31 матче в ВХЛ. Также форвард в сезоне 2018/19 играл за "Горняк" и "Бейбарыс", с которым стал чемпионом Казахстана.



Отметим, что из "Номада" Алексей ушел вместе с отцом Андреем Скабелкой, который два сезона работал главным тренером "Барыса" и сборной Казахстана. Белорусский специалист возглавил ярославский "Локомотив", с которым в мае заключил трехлетний контракт.