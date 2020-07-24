Сын Скабелки после ухода из системы "Барыса" остался без клуба

В Казахстане он успел стать чемпионом.

Алексей Скабелка. Фото: belarushockey.com©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Вчера 21:14

Белорусский нападающий Алексей Скабелка покинул "Динамо-Молодечно", сообщает Belarushockey.com

27-летний форвард три недели был на предсезонных сборах фарм-команды минского "Динамо" из КХЛ. Причина его ухода пока не называется. 

Последний сезон Скабелка провел в "Номаде". За фарм-клуб "Барыса" он набрал девять (5+4) очков в 31 матче в ВХЛ. Также форвард в сезоне 2018/19 играл за "Горняк" и "Бейбарыс", с которым стал чемпионом Казахстана.  

Отметим, что из "Номада" Алексей ушел вместе с отцом Андреем Скабелкой, который два сезона работал главным тренером "Барыса" и сборной Казахстана. Белорусский специалист возглавил ярославский "Локомотив", с которым в мае заключил трехлетний контракт. 

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Метки:
Скабелка Андрей Номад ХК Барыс в КХЛ Горняк ХК Бейбарыс ХК ОЧРК Чемпионат Казахстана по хоккею КХЛ
Хоккей КХЛ
0
Вчера 21:14
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