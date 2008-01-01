Нужен чистильщик? Кто в "Барысе" будет спасать капитана от провала в КХЛ

Лидер "Барыса" Даррен Диц два сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) выигрывает клубную гонку защитников-бомбардиров, но показатель полезности 27-летнего капитана практически на уровне нуля. О тех, кто должен помочь звезде столичной команды, - в материале корреспондента Vesti.kz.
Канадец с казахстанским паспортом отыграл в КХЛ три сезона, набрав уже 111 (39+72) очков. Его показатель полезности "+27", но практически весь положительный результат был набран в позапрошлом сезоне, когда он был неудержим (18+39). С Дицем на льду "Барыс" забил 82 голов, а пропустил всего 53.
В двух других турнирах 44-й номер даже близко не подходил к этому показателю, завершая сезон с минусовыми показателями (по "-1"). Упала не только личная статистика Дица, но и производительность тех игроков, с кем канадец играл. В лучшем турнире канадец пробил 82, а в других и 40 не пробил.
Если результат защитника останется на прежнем уровне, то помочь ему должны партнеры. В паре Диц, скорее всего, будет играть с Леонидом Метальниковым или Алексеем Маклюковым - хоккеистами, ориентированными на оборонительные действия. На их фоне канадец будет выделяться и получит определенную свободу.
Могут поддержать и форварды, но в прошлом сезоне лучшие игроки нападения по полезности смогли "плюсануть" всего на пять-семь пунктов. Для сравнения, в лучшем для Дица сезоне Андре Петерссон добился "+26", а Патрис Кормье - "+20".
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Таким образом, Диц может стать не только самым результативным игроком нового "Барыса", но и выйти в лидеры по полезности. По ожиданиям, клуб не будет бороться за победу в конференции, но квалифицироваться в плей-офф с седьмого-восьмого места вполне способен. Атака может забить много, но ей должна помочь оборона.
В команде есть два-три снайпера, поэтому завалить турнир не должны. Сможет ли Юрий Михайлис заставить механизм работать? Возможно, ведь от его решений зависит атмосфера в раздевалке. "Бунты" в "Барысе" бывали. Надеемся, что сезон ими испорчен не будет.
Напомним, новый сезон в КХЛ стартует 2 сентября. Примет участие в нем "Барыс" или откажется от такой возможности, зависит от совета директоров. На этом собрании лиги будет объявлен окончательный список участников и обнародован календарь нового турнира.
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