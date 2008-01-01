Михайлис, Диц или Виделль. Претенденты из "Барыса" на позицию бомбардира в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" в обновленном составе способен бороться за выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а ударной силой должны стать несколько кандидатов на роль первого бомбардира команды. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.



Мы выбрали пять игроков, которые показывают в Лиге результативную игру и могут обновить личные достижения. Способен за место в нашем списке побороться новобранец Якоб Лилья, но пока неясно, сможет ли дебютант показать высокий результат. Шансы других игроков "Барыса" заметно скромнее.



1. Даррен Диц



Самый высокооплачиваемый игрок в команде обязан быть ее лидером. За три сезона Диц пробил планку в сто очков, а в новом является главным кандидатом на звание самого результативного игрока в "Барысе". Для этого у него все есть - игровое время, свобода в бросках и умение создавать моменты. Ждем от канадского капитана примерно 45-55 очков за сезон.







2. Линус Виделль



Опытнейший шведский форвард органично вписался в "Барыс". 25-35 очков - это его средние показатели за турнир, но в обновленном казахстанском клубе он должен быть еще результативнее. Скорее всего, к Виделлю отойдет роль ведущего разыгрывающего, а он способен с помощью партнеров набрать свыше 30 голевых передач. Добавим десять голов - около 40 очков за сезон.



3. Никита Михайлис



Казахстанский нападающий два сезона подряд набирает больше 30 очков и вполне может сделать следующий шаг. Покорить рубеж в 35-40 очков ему по силам. Один из самых техничных форвардов обновленного "Барыса" может побороться и за звание первого снайпера столичной команды. Если Михайлис покорит планку в 20 забитых голов, то до личного рекорда в Лиге будет рукой подать.







4. Мэтт Фрэттин



32-летний канадец в позапрошлом сезоне был неудержим, когда на пару с Андре Петерссоном набрал 50 очков и разделил с ним первую позицию в бомбардирском списке. Ждут от Фрэттин похожей производительности и в новом розыгрыше турнира, но он может не оправдать выданные авансы. Но и провала не будет. Ожидаем, что канадец наберет свыше 30 очков.



5. Роман Старченко



За 12 сезонов в Лиге 34-летний казахстанец набрал больше 300 очков, а в новом турнире должен остаться на своем среднем уровне. Конечно, в отсутствие явных фаворитов Старченко способен взять игру на себя, но вряд ли ему покорится рубеж в 41 очко (лучший результат в КХЛ). 25-30 баллов - вот прогноз.







На выход? Несколько игроков "Барыса", которые не показали себя в КХЛ



Напомним, новый сезон в КХЛ стартует 2 сентября. Примет участие в нем "Барыс" или откажется от такой возможности, зависит от совета директоров. На собрании будет объявлен окончательный список участников и обнародован календарь турнира.



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