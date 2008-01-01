Хоккеист, которого хвалил Скабелка. Незаметный игрок "Барыса" с прогрессом в КХЛ

Защитник сборной Казахстана и "Барыса" Егор Шалапов при Андрее Скабелке раскрылся в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), став игроком основной ротации столичного клуба. Об исполнителе, который был "темной лошадкой" в обороне, - в материале корреспондента Vesti.kz.

25-летний Шалапов в Казахстан переехал четыре года назад и практически сразу попал в основной состав "Барыса". Как так получилось? Возможно, что сказался его бэкграунд, ведь он был лидером "Горняка" из Учалы в МХЛ, набирая за сезон по 15-28 очков. Тренерский штаб Эдуарда Занковца привлекал трех молодых защитников, и конкурентами четвертого номера были Мадияр Ибрайбеков с Ильей Лобановым.



Первый сыграл всего десять встреч, а второй даже отметился голом, но именно Шалапов стал основным (отыграл 62 матча). На счету дебютанта три голевые передачи. Следующие два сезона получились не такими успешными в плане игровой практики, но защитник забил первый гол в Лиге.







Новая страница для игрока открылась, когда Скабелка нуждался в еще одном игроке в обороне, и на льду стал снова появляться Шалапов. Вряд ли тренер пристально следил за игрой подопечного в системе клуба, но был приятно удивлен его хладнокровием и грамотностью. Иногда он даже хвалил защитника, приводя его в пример.



Экс-россиянин в прошлом сезоне сыграл в 60 играх, набрав 11 (1+10) очков. Игровое время его, конечно, на уровне аутсайдеров, но производительностью Шалапов практически не уступает некоторым исполнителям из первой четверки. Также защитник совершил 28 силовых приемов (четвертое место среди защитников "Барыса") и 46 бросков заблокировал (шестое место).







На выход? Несколько игроков "Барыса", которые не показали себя в КХЛ



Не исключено, что 25-летний Шалапов может стать игроком второго плана и у Юрия Михайлиса. Наставник знает возможности хоккеиста, ведь тот играл в "Номаде". Если не в первую четверку, то в топ-6 защитник попасть вполне способен. А если взглянуть на состав "Барыса", то можно этого даже требовать от исполнителя с таким опытом игр.



Напомним, новый сезон в КХЛ должен начаться 2 сентября. 10 августа "Барыс" должен приступить к подготовке к турнира: столичная команда практически на месяц передвинула старт лагеря из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также лучшими голами прямо в своем телефоне