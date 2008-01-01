На выход? Несколько игроков "Барыса", которые не показали себя в КХЛ

Казахстанский клуб "Барыс" перед новым сезоном в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) выбрал для команды лидеров, которые будут определять игровой рисунок, но есть в составе исполнители, от которых можно ожидать прогресса. О хоккеистах, которые не раскрыли себя в Лиге, в материале корреспондента Vesti.kz.



Четыре игрока, выбранные нами, - кандидаты в сборную Казахстана. Их возраст и квалификация позволяют надеяться, что в ближайшие пять лет они будут расти и выйдут на заметные роли. Но сейчас они в пограничном состоянии - травмы и ошибки на льду мешают им проявить себя.







Кертис Волк



Канадский форвард пока так и не набрал своих лучших кондиций. Его приглашали как потенциального лидера, а он немного "поплыл". Долгая адаптация, небольшие габариты и травмы - оправдания для Волка. В новом сезоне у него есть шанс реализовать свои авансы, ведь явного фаворита в составе нет, а у Волка ключевая позиция центрального нападающего. 14-й номер обязан пробить порог в 40 набранных очков.



Виктор Сведберг



Приглашение шведского защитника стало авральным, но он сумел остаться в составе, а в обновленном "Барысе" считается игроком топ-4. Двухметровый Сведберг не обладает изящной техникой, но давление на соперников создавать умеет. Почему же он в минусе? Мы уверены, что шведский гигант способен набирать десять и больше очков. Новичок сборной Казахстана должен доказать, что его приглашение оправдано. Пока этого нет.







Сергей Кудрявцев



Перспективный голкипер не может серьезно заявить о себе. Вратарскую позицию в "Барысе" обычно занимают приглашенные из-за рубежа исполнители, что сводит к минимуму шансы Кудрявцева. Не может пока казахстанец обойти конкурентов и не получает игровую практику. В НХЛ в похожей ситуации есть альтернатива - вратарь едет в фарм-клуб. Кудрявцеву в КХЛ пока это не помогает, а молодому голкиперу нужен новый вызов.



Никита Клещенко



Молодой защитник не смог заиграть ярко, как от него ожидал тренерский штаб Андрея Скабелки. Неуверенные действия, ошибки и нервы - так запомнится дебют Клещенко. Естественно, с его квалификацией и антропологией у защитника есть шанс стать лидером клуба на своей позиции, но он пока даже не уверен, включат ли его в заявку. Никита признавался в конце сезона, что понимает свой провал, а сделает ли он выводы, мы узнаем в новом сезоне.







Выход для "Барыса"? Как в России не заметили игрока сборной Казахстана для КХЛ



Напомним, тренерский штаб Юрия Михайлиса планирует собрать команду 10 августа и начать тренировочный лагерь. Старт сезона в КХЛ намечен на 2 сентября. Вопрос об участии казахстанской команды или ее переезда в Россию из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране должен решиться на следующей неделе.

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