Уходит или остается в "Астане"? Исламбек Куат подписал новый контракт

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат подписал долгосрочное соглашение с "Астаной", передает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что контракт с футболистом был продлен сразу по завершении сезона, но клуб не спешит объявлять об этом событии из-за действующего трансферного бана. При этом Куат остается пока единственным игроком в составе, получившим такое предложение. И это случилось еще до назначения Срджана Благоевича на пост главного тренера.

Напомним, КПЛ-2021 Куат сыграл за "Астану" 22 матча, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.