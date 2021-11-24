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Уходит или остается в "Астане"? Исламбек Куат подписал новый контракт

Уходит или остается в "Астане"? Исламбек Куат подписал новый контракт
©КФФ
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат подписал долгосрочное соглашение с "Астаной", передает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что контракт с футболистом был продлен сразу по завершении сезона, но клуб не спешит объявлять об этом событии из-за действующего трансферного бана. При этом Куат остается пока единственным игроком в составе, получившим такое предложение. И это случилось еще до назначения Срджана Благоевича на пост главного тренера. 

Напомним, КПЛ-2021 Куат сыграл за "Астану" 22 матча, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу. 

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Метки:
Куат Исламбек Астана ФК КПЛ-2021 Футбольные трансферы

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