"У нас нет Томасова". Тренер "Мактаарала" - о своей отставке и переходе Исламбека Куата

Наставник "Мактаарала" Андрей Ферапонтов поделился мнением относительно результата матча 16-го тура чемпионата Казахстана по футболу против "Астаны", в котором его команда потерпела разгромное поражение. Он заявил, что многое решило исполнительское мастерство игроков столичного клуба, передает корреспондент Vesti.kz.
- В первом тайме играли структурно, выполняли план. Не так много моментов создали в атаке, и не так много позволили создать сопернику. Во втором тайме у нас была игра до гола. К сожалению, у нас нет такого классного игрока, как Томасов. Такому игроку сложно что-то противопоставить. У нас были шансы при счете 0:1, были моменты, но второй гол закрыл весь результат. С углового получили контратаку... После этого стали играть авантюрно, некоторые игроки с замены не вошли в игру. Отсюда результат. Тяжело, будем готовиться к следующей игре.
- Не пора ли дать шанс местным игрокам?
- У нас достаточно много игроков выступают, в том числе казахстанцев. У них были шансы, и они должны им воспользоваться. Выход на поле футболисты должны заслужить. Мы не можем выпускать только ради их присутствия. В течение сезона мы задействовали много игроков, 14 дебютантов. Сейчас у нас есть позиции, которые равноценно не продублированы. Играл бы и Каримов, но по арендному соглашению он не имеет права играть против "Астаны". Одна из приоритетных задач - развитие местных игроков, но против такого соперника это очень сложно.
- Был ли какой-то разговор с руководством клуба относительно вашей возможной отставки?
- Разговоров не было. Я понимаю, откуда идут эти слухи. Команда давно не побеждает, идет на последнем месте, и многих наставников снимают за более лучшим результаты. Руководство относится ко всему с пониманием, есть доверие. Но мне, как главному тренеру, не всегда удается давать результат. Постараемся усилиться новыми игроками, видоизменить модель, провести ротацию и изменить результаты. Морально я готов, я беру ответственность на себя.
- Не задумываетесь ли вы над усилением состава игроками из больших клубов, которые не получают игровую практику? К примеру, тот же Исламбек Куат.
- Я был бы рад видеть такого игрока у себя в команде. Но взаимно ли это желание? С некоторыми игроками мы ведем переговоры. Стоит отметить и наши ограниченные финансовые возможности.
Напомним, что игра, прошедшая на"Астана Арене", завершилась победой столичных со счетом 4:0. Благодаря этому результату "Астана" вышла на первое место с 27-ю очками, а "Мактаарал" остался на последней позиции с десятью пунктами.
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