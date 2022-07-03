"У нас нет Томасова". Тренер "Мактаарала" - о своей отставке и переходе Исламбека Куата

Наставник "Мактаарала" Андрей Ферапонтов поделился мнением относительно результата матча 16-го тура чемпионата Казахстана по футболу против "Астаны", в котором его команда потерпела разгромное поражение. Он заявил, что многое решило исполнительское мастерство игроков столичного клуба, передает корреспондент Vesti.kz.

- В первом тайме играли структурно, выполняли план. Не так много моментов создали в атаке, и не так много позволили создать сопернику. Во втором тайме у нас была игра до гола. К сожалению, у нас нет такого классного игрока, как Томасов. Такому игроку сложно что-то противопоставить. У нас были шансы при счете 0:1, были моменты, но второй гол закрыл весь результат. С углового получили контратаку... После этого стали играть авантюрно, некоторые игроки с замены не вошли в игру. Отсюда результат. Тяжело, будем готовиться к следующей игре.

- Не пора ли дать шанс местным игрокам?

- У нас достаточно много игроков выступают, в том числе казахстанцев. У них были шансы, и они должны им воспользоваться. Выход на поле футболисты должны заслужить. Мы не можем выпускать только ради их присутствия. В течение сезона мы задействовали много игроков, 14 дебютантов. Сейчас у нас есть позиции, которые равноценно не продублированы. Играл бы и Каримов, но по арендному соглашению он не имеет права играть против "Астаны". Одна из приоритетных задач - развитие местных игроков, но против такого соперника это очень сложно.

- Был ли какой-то разговор с руководством клуба относительно вашей возможной отставки?

- Разговоров не было. Я понимаю, откуда идут эти слухи. Команда давно не побеждает, идет на последнем месте, и многих наставников снимают за более лучшим результаты. Руководство относится ко всему с пониманием, есть доверие. Но мне, как главному тренеру, не всегда удается давать результат. Постараемся усилиться новыми игроками, видоизменить модель, провести ротацию и изменить результаты. Морально я готов, я беру ответственность на себя.

- Не задумываетесь ли вы над усилением состава игроками из больших клубов, которые не получают игровую практику? К примеру, тот же Исламбек Куат.

- Я был бы рад видеть такого игрока у себя в команде. Но взаимно ли это желание? С некоторыми игроками мы ведем переговоры. Стоит отметить и наши ограниченные финансовые возможности.

Напомним, что игра, прошедшая на"Астана Арене", завершилась победой столичных со счетом 4:0. Благодаря этому результату "Астана" вышла на первое место с 27-ю очками, а "Мактаарал" остался на последней позиции с десятью пунктами.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 15 8 3 4 33-16 27 2 Актобе 14 8 2 4 20-17 26 3 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 4 Ордабасы 14 7 2 5 21-14 23 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Каспий 14 7 1 6 15-15 22 7 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20 9 Шахтер 14 5 2 7 20-20 17 10 Туран 13 3 7 3 11-12 16 11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15 12 Аксу Ак 13 4 2 7 11-19 14 13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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