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У "Астаны" появился конкурент на бразильского футболиста

У "Астаны" появился конкурент на бразильского футболиста
©ФК "Атырау"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ

Экс-игрок "Атырау" Брайан Гарсия Сильва попал в сферу интересов двух казахстанских клубов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации KazFootball.kz, помимо "Астаны" на 29-летнего бразильца претендует и "Актобе".

Сезон-2021 защитник провел в "Атырау", в составе которого провел 25 матчей, забил пять мячей и отдал три голевые передачи. В розыгрыше Кубка страны сыграл пять игр.

По итогам сезона игрок вошел в символическую сборную КПЛ-2021 по версии ПФЛК.

Ранее Сильва выступал в бразильских клубах "Америка", "Португеза", "Понта Прета", "Крузейро" и "Витория". В 2013 году футболист играл во второй команде португальской "Бенфики".

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Метки:
Астана ФК Актобе ФК Атырау ФК КПЛ Футбольные трансферы Межсезонье в КПЛ

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