Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Составы всех сборных на Евро-2020 Угадай результаты матчей Евро-2020!
Евро-2020 Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Тобол" - "Астана". Интересные факты перед центральным матчем 15-го тура КПЛ

Костанайцы на три очка отстают от первого места.

"Тобол" - "Астана". Интересные факты перед центральным матчем 15-го тура КПЛ
Роман Муртазаев (слева) против Сергея Малого. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

Предстоящий матч лидеров OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу "Астаны" и "Тобола" интересен благодаря многим факторам. Один из них - это тесная между клубами связь, выраженная в частом обмене игроками. В рядах соперников достаточно исполнителей, защищавших цвета обеих команд. Корреспондент Vesti.kz более подробно рассказывает об этом.

В составе "Астаны" три футболиста в разное время выступали за "Тобол". Это Дмитрий Непогодов, Роман Муртазаев и Марк Гурман.

Нынешний основной вратарь столичных казахстанский этап карьеры начинал в костанайском клубе. За "Тобол" играл в сезонах-2017 и 2018. На его счету 68 матчей за северян во всех турнирах. Своей игрой в составе костанайцев заслужил приглашения в сборную Казахстана.

После "Тобола" и до перехода в "Астану" находился в аренде в "Ордабасы", став в 2019 году лучшим вратарем сезона.

Муртазаев выступал за "Астану" с 2017 года. В сезоне-2020 присоединился к "Тоболу". Провел 17 матчей в чемпионате, забил два гола и стал серебряным призером КПЛ.

В этом году вернулся в столичный клуб. Сейчас на его счету четыре мяча в 14 играх.

Гурман в середине сезона-2016 перешел из "Астаны" в "Тобол". За два года сыграл за костанайцев 15 матчей и даже защищал цвета клуба во второй лиге. Почти год казахстанский футболист не выступал из-за травмы, перенеся операцию в Италии. Примечательно, что первый матч после восстановления осенью 2017 года провел против "Астаны".

В начале 2018-го ушел в "Кайсар", где выступал вплоть до перехода в столичный клуб в феврале текущего года.

Что касается "Тобола", то здесь не только игроки, но и главный тренер Григорий Бабаян оставил свой след в "Астане".

Большая часть его тренерской карьеры прошла в столичном клубе, где он и состоялся как специалист, помогая таким наставникам, как Станимир Стойлов, Роман Григорчук, Мирослав Беранек, Иоан Андоне и Олег Протасов.

Несколько раз Бабаян самостоятельно вел работу в клубе в качестве исполняющего обязанности главного тренера. В 2018 году привел "Астану" к чемпионству и стал лучшим тренером сезона. В конце 2019-го возглавил "Тобол", приведя клуб к "серебру" в КПЛ-2020 и победе в Суперкубке Казахстана-2021.

Из числа нынешних футболистов "Тобола" за "Астану" играли Александр Мокин, Сергей Малый, Серикжан Мужиков, Асхат Тагыберген и Азат Нургалиев.

Мокин выступал за столичный клуб с 2016 года, уйдя из "Астаны" в конце сезона-2019. Голкипер провел 57 матчей во всех турнирах и четыре раза становился чемпионом страны. В 2020-м присоединился к "Тоболу".

Малый несколько раз переходил в "Астану". И однажды проделал путь туда из "Тобола". Произошло это в июле 2017 года после окончания аренды в костанайском клубе. До этапа карьеры в "Тоболе" с июля 2016-го играл за столичный клуб.

После костанайской команды защитник сборной Казахстана до конца сезона-2019 выступал за "Астану", затем была аренда в "Ордабасы". А в сезоне-2020, в период остановки чемпионата страны в связи с пандемией коронавируса, вернулся на несколько месяцев в столичный коллектив, а в июле прошлого года уже на правах свободного агента перешел в "Тобол".

Всего Малый провел за "Астану" 47 матчей и забил три мяча. В составе столичного клуба становился трехкратным чемпионом Казахстана и выигрывал Кубок страны.

Мужиков выступал за "Астану" с 2014 года. В 2015-м полузащитник на полгода ездил в "Кайсар", но снова вернулся в стан чемпиона. С "Астаной" шесть раз становился победителем чемпионата страны и выступал в групповой стадии Лиги чемпионов/Лиги Европы.

На его счету 188 матчей за "Астану" и 19 забитых голов.

В сезоне-2020 Мужиков перешел в "Тобол". Один из его мячей помог костанайцам обыграть "Астану" (2:0).

Тагыберген выступал за "Астану" в сезонах-2016 и 2017. При этом казахстанский полузащитник в 2017 году несколько месяцев на правах аренды защищал цвета "Тобола".

За столичный клуб провел 49 встреч и забил шесть мячей.

На его счету два чемпионства и победа в Кубке Казахстана в составе "Астаны".

Нынешний капитан "Тобола" защищал цвета "Астаны" во второй половине сезона-2016. В столичном клубе Нургалиев был на правах аренды будучи игроком "Ордабасы". Он заметно усилил игру команды, став одним из соавторов успешного выхода "Астаны" в группу Лиги Европы.

Нургалиев провел за столичную команду 18 встреч и забил семь мячей, а также выиграл чемпионат и Кубок Казахстана.

Матч "Астана" - "Тобол" пройдет 13 июня. Хозяева поединка лидируют в чемпионате, а костанайцы с отставанием на три очка занимают вторую строчку. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Фото: ФК "Тобол"© (1,2,3), ФК "Астана"© (4,5,6,7,8,9)

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Тобол ФК Астана ФК КПЛ-2021 Бабаян Григорий Стойлов Станимир Беранек Мирослав Григорчук Роман Андоне Иоан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
08:23
Футбол

"Тобол" - "Астана". Интересные факты перед центральным матчем 15-го тура КПЛ
Вчера
23:35
Футбол

Третье пришествие и работа с ограниченными ресурсами. Справится ли Никитенко с кризисом в "Кайсаре"?
Вчера
22:45
Футбол

Шпилевский обратился к хейтерам после ухода из "Кайрата"
Вчера
22:12
Футбол

Интрига в столице и "Кайрат" без Шпилевского. Превью к 15-му туру КПЛ-2021
Вчера
21:39
Футбол

"Стоимость рухнула больше чем в два раза". В КПЛ новый лидер в рейтинге самых дорогих футболистов
Вчера
19:40
Футбол

Два футболиста расторгли контракты с клубом КПЛ
Вчера
17:11
Футбол

"Он живет футболом". Как самый молодой тренер КПЛ вытащил "Жетысу" из кризиса
Вчера
16:09
Футбол

Алыкулов из "Кайрата" помог сборной Кыргызстана разгромить соперника в отборе к ЧМ-2022
Вчера
15:03
Футбол

"Будут подняты видеозаписи в аэропортах". В ФК "Каспий" рассказали подробности кражи в Алматы
Вчера
13:55
Футбол

"Чемпионами стали благодаря Боранбаеву, а не Шпилевскому". Селюк - о выборе нового тренера в "Кайрате"
Вчера
12:11
Футбол

Футболистов "Каспия" обокрали в Алматы
10 июня
23:57
Футбол

Скромный конкурент и 18-летний вундеркинд. Смогут ли в "Актобе" заменить лучшего бомбардира?
10 июня
22:13
Футбол

Российский клуб после расставания с воспитанником "Кайрата" объявил о трансфере экс-игрока "Окжетпеса"
10 июня
21:22
Футбол

Лория и Тихонов встретились с акимом
10 июня
20:47
Футбол

Участник еврокубков от КПЛ может подписать экс-футболиста сборной России
10 июня
20:26
Футбол

Сбалансированная тактика против агрессивного настроя. Станет ли новый тренер "Кайрата" копировать стиль Шпилевского?
10 июня
19:59
Футбол

Форвард сборной Венесуэлы с опытом игры за "Сампдорию" близок к переходу в клуб КПЛ
10 июня
18:45
Футбол

Определена дата перенесенного матча "Ордабасы" - "Кызыл-Жар"
10 июня
18:21
Футбол

Дебют в РПЛ или чемпионство в КПЛ? Аймбетов может покинуть "Астану" и ждет решения "Крыльев Советов"
10 июня
17:02
Футбол

В клубе РПЛ сделали заявление о будущем Абата Аймбетова
10 июня
14:37
Футбол

Затащил в еврокубки, получил капитанскую и улучшенный контракт, а потом сдал. Почему "Шахтер" может расстаться с Хубуловым
10 июня
13:00
Футбол

Воспитанник "Кайрата" проиграл конкуренцию игрокам "Зенита" в клубе РПЛ. Ему ищут варианты в Европе
10 июня
11:22
Футбол

"Астана" нашла нового защитника за 800 тысяч евро
10 июня
09:00
Футбол

Лучший бомбардир "Актобе" может покинуть клуб
10 июня
07:57
Футбол

Футболист "Ньюкасла" мог оказаться в Казахстане. Известны клуб и детали трансфера
9 июня
23:32
Футбол

Больше года без футбола и третье возвращение. Как Масудов до этого работал в "Актобе"
9 июня
20:35
Футбол

"Кайрат" провел первую тренировку под руководством Кекера
9 июня
19:20
Футбол

От "Ростова" до "Зенита". Топ-5 российских клубов, следивших за Алипом
9 июня
18:25
Футбол

"Кайрат" заслужил чемпионство и его ждет светлое будущее - Шпилевский после ухода обратился к болельщикам
9 июня
17:53
Футбол

Травмы Арояна и Томашевича? Почему эти потери не являются проблемой для "Астаны"
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика