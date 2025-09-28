КПЛ
Сегодня 20:21

Стали известны клуб-призёры КПЛ-2025

©ФК "Астана"

В казахстанской премьер-лиге (КПЛ) сезона-2025 сформировалась чёткая тройка лидеров, которая точно займёт места на пьедестале по итогам чемпионата, передают Vesti.kz.

На данный момент турнирная таблица выглядит следующим образом: "Астана" набрала 53 очка после 24 матчей и лидирует в лиге, алматинский "Кайрат" — 52 очка при 23 встречах, а костанайский "Тобол" имеет 50 очков после 24 туров. Ближайшие преследователи, "Актобе" и семейский "Елимай" с 42 очками, уже не смогут пробиться в топ-3 за два тура до конца сезона.

В следующем матче "Астана" встретится с "Актобе", "Кайрат" сыграет с талдыкорганским "Жетысу", а затем соперником "Тобола" также станет "Жетысу".

Стоит отметить, что у костанайцев и столичного клуба на данный момент проведено по 24 матча, в то время как алматинцы имеют тур в запасе. Это связано с участием "жёлто-чёрных" в общем этапе Лиги чемпионов - уже 30 сентября "Кайрат" примет на своём поле мадридский "Реал" во втором туре турнира.
 


 

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 24 16 5 3 60-26 53
2 Кайрат 23 16 4 3 46-18 52
3 Тобол 24 15 5 4 41-22 50
4 Актобе 24 13 3 8 34-22 42
5 Елимай 24 12 6 6 38-26 42
6 Женис 24 8 10 6 34-27 34
7 Окжетпес 24 9 5 10 32-33 32
8 Ордабасы 24 8 7 9 28-25 31
9 Кызылжар 24 5 9 10 24-31 24
10 Жетысу 23 4 9 10 18-35 21
11 Улытау 24 5 6 13 17-38 21
12 Кайсар 24 3 11 10 21-39 20
13 Атырау 24 4 6 14 19-41 18
14 Туран 24 4 4 16 19-48 16

