Стали известны клуб-призёры КПЛ-2025

В казахстанской премьер-лиге (КПЛ) сезона-2025 сформировалась чёткая тройка лидеров, которая точно займёт места на пьедестале по итогам чемпионата, передают Vesti.kz.

На данный момент турнирная таблица выглядит следующим образом: "Астана" набрала 53 очка после 24 матчей и лидирует в лиге, алматинский "Кайрат" — 52 очка при 23 встречах, а костанайский "Тобол" имеет 50 очков после 24 туров. Ближайшие преследователи, "Актобе" и семейский "Елимай" с 42 очками, уже не смогут пробиться в топ-3 за два тура до конца сезона.

В следующем матче "Астана" встретится с "Актобе", "Кайрат" сыграет с талдыкорганским "Жетысу", а затем соперником "Тобола" также станет "Жетысу".

Стоит отметить, что у костанайцев и столичного клуба на данный момент проведено по 24 матча, в то время как алматинцы имеют тур в запасе. Это связано с участием "жёлто-чёрных" в общем этапе Лиги чемпионов - уже 30 сентября "Кайрат" примет на своём поле мадридский "Реал" во втором туре турнира.







