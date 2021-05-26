Прогресс на лицо и универсальность, или как прибавил в этом сезоне Эбонг

Димаш Тулегенов

"Астана" с ощутимым отрывом лидирует в таблице OLIMPBET-чемпионата Казахстана после окончания первого круга. Большой вклад в успех команды Андрея Тихонова внесла игра лидера Марина Томасова, записавшего на свой счет по восемь голов и ассистов. Но примечателен и уровень выступлений других футболистов и даже тех, кто далеко не всегда появляется в стартовом составе. Одним из таких является белорусский полузащитник Макс Эбонг. Корреспондент Vesti.kz рассказал о том, как изменилась игра хавбека по сравнению с прошлым сезоном.

Перед началом прошлогоднего сезона КПЛ "Астана" объявила о переходе молодого центрального полузащитника, ранее выступавшего на родине за солигорский "Шахтер".

В дебютном сезоне Эбонг провел 21 матч за клуб во всех турнирах, сделав три результативные передачи. В среднем ему требовалось 546 минут на одно голевое действие.

Ничем особенным Макс не выделялся, да и игра "Астаны" была откровенно слабой. В прошлом году казалось, что сезон провалили абсолютно все, поэтому никого из новичков выделять не пришлось.

Было видно, что Эбонг может зацепиться за мяч, придержать его. Но как-то детально оценить уровень футболиста было сложно. Адаптация Макса, как и других новичков, затянулась из-за тех ограничений, которые были введены по причине коронавируса.

В новом сезоне игрок сборной Беларуси начинал выступать как игрок старта. Но затем форму поднабрал новичок Валерий Чуперка, а еще составил конкуренцию вернувшийся в родной клуб Исламбек Куат.

Со временем Эбонг отошел на второй план, уступив место в старте Чуперке. И это после неплохого матча с "Каспием" (2:0) во втором туре, в котором Макс забил дебютный гол за "Астану". Символично, что это случилось в первом же матче Эбонга на "Астана Арене".

Позже игрок заболел ангиной, из-за которой пропустил еще несколько игр. В апреле он поразил цель в матче с "Кызыл-Жаром" (3:1), выйдя на замену. А в последних двух матчах набрал еще пару очков по системе "гол+пас", поразив ворота "Кайсара" (5:2) и сделав важный ассист в противостоянии с "Кайратом" (1:1).

Проведя на поле всего 535 минут, Эбонг забил три мяча и сделал один ассист в матчах внутреннего первенства, показав отличный прогресс относительно прошлого сезона.

Макс не только набрался уверенности и окончательно прошел адаптацию, но и помогал команде своей универсальностью. Во время отсутствия Тиграна Барсегяна и Абата Аймбетова именно Эбонг мог занять позицию в атаке, сыграв на левом фланге.

Для Эбонга это не стало большим сюрпризом. После одной из игр он заявил, что уже играл на позиции вингера, причем и справа, и слева. В последнее время его использовали на фланге атаки в национальной сборной.

При использовании Эбонга в центре полузащиты, Тихонов предпочитает располагать игрока ближе к атаке. В треугольнике хавбеков Макс является самым атакующим. Он первым идет в прессинг и чаще забегает вперед, давая возможность отклеиться от защитников нападающему.

Возможно, что Эбонг вскоре понадобится тренерскому штабу столичных именно как игрок фланга. Ведь ни для кого не секрет, что в ближайшее трансферное окно "Астану" может покинуть Барсегян. И неясно, на какую замену сможет рассчитывать клуб.

В центре полузащиты, кроме Чуперки и Куата, играют Абзал Бейсебеков и Лука Шимунович. Еще своих более опытных товарищей в любой момент готов подстраховать местный воспитанник Султан Сагнаев. Кстати, раз уж заговорили о возможных уходах, то напомним о намечающемся переходе защитника Вараздата Арояна в "Кадис" из высшего дивизиона чемпионата Испании. Если вице-капитан сборной Армении покинет "Астану", то в защиту вернется кто-то из пары Бейсебеков-Шимунович, и в таком случае Эбонг может срочно понадобиться уже в центре поля.

Поэтому варианты того, как использовать 21-летнего универсального хавбека у Тихонова есть. В клубе рассчитывают на Макса, тем более у него самый длительный действующий контракт, который рассчитан до конца 2023 года. Несколько месяцев назад была информация, что Эбонгом интересуются клубы из России, поэтому существует вероятность, что в будущем "Астана" сумеет заработать на его продаже.

Отметим, что на счету хавбека 11 матчей и два гола за сборную Беларуси.

Фото: ФК "Астана"©️

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