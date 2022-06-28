"Никогда не испытывал мандража". В КПЛ играет лучший пенальтист среди казахстанцев?

В минувшем туре чемпионата Казахстана защитник "Актобе" Алибек Касым открыл счет своим голам в новом клубе c помощью пенальти. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему Андрей Карпович доверил эту роль именно игроку обороны и можно ли назвать его лучшим по этой части среди кандидатов в сборную.

В матче с "Астаной" именно Касым подошел к точке, после назначения пенальти. Он уверенно реализовал попытку и по сути снял все вопросы о победителе. На пресс-конференции Карпович объяснил, почему бить доверили Алибеку:

"Это мое решение. Никому не секрет, что мы с Алибеком работали вместе. Я знаю его возможности, и это моя установка. Теперь с моего прихода пенальти должен бить Касым. Знаю, что до этого ребята здесь не забивали (с пенальти)".

В нынешнем сезоне у "Актобе" действительно были проблемы с пенальти. Причем, шансы с точки не реализовывали опытные и мастеровитые легионеры - Жерар Гоу и Уго Видемон.

С приходом Карповича стало очевидно, кто будет бить пенальти, ведь именно при Андрее Владимировиче, в прошлом году Касым забил восемь мячей за "Кызыл-Жар" - три из из них как раз с точки. Тогда Карпович говорил: "У него есть внутренняя уверенность, он хорошо бьет".

Позже, сам Алибек в интервью Vesti.kz рассказал, почему пенальти для него это не проблема: "У меня всегда было желание забивать и я никогда не боялся бить пенальти, никакого мандража и страха. В "Кызыл-Жаре" сначала не определили, кто будет пенальтистом, поэтому я сам вызвался".

В своей только набирающей обороты карьере, Касым шесть раз бил пенальти. В КПЛ он реализовал все четыре попытки, еще один раз забил за юношескую сборную Казахстана, а единственный прокол случился в "Кайрат-Жастар". В 2017 году тогда еще юный Касым не забил "Шахтер-Булату, его удар отразил вратарь.

В этой связи интересно провести параллель с другими казахстанцами, которые бьют пенальти. Так, еще один защитник Нуралы Алип в сезоне-2020 реализовал все три попытки, но уже в 2021 году он проиграл дуэль Мокину в матче с "Тоболом", а затем промахнулся в финале Кубка с "Шахтером" (правда это было в послематчевой серии).

Как и Касым, очень уверен в себе по части исполнения одиннадцатиметровых теперь уже дисквалифицированный Айбол Абикен. Он забил все три пенальти в своей карьере.

Отлично проявляет себя в данном аспекте и нынешний лидер "Ордабасы" - Эльхан Астанов. В этом году он успешно исполнил все четыре попытки, правда на молодежном уровне статистика хавбека не была столь безупречной - из пяти пенальти за "Ордабасы-М" он забил лишь три.

В целом, уверенно бьет с точки и капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген. В КПЛ он забил в пяти случаях из шести. К слову, нереализованная попытка у игрока произошла недавно, удар Асхата потащил молодой вратарь "Кайрата" Данил Устименко.

Мастодонтом по пенальти среди нынешних казахстанских футболистов является Азат Нургалиев. Исходя из имеющейся статистики, он 27 раз успешно бил с пенальти, не реализовав при этом пять попыток.

В итоге, исходя из совокупности факторов выходит, что Касым действительно один из лучших пенальтистов в стране и выбор Карповича тут абсолютно обоснован.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 14 7 3 4 29-16 24 2 Тобол 14 7 3 4 23-17 24 3 Актобе 13 7 2 4 17-15 23 4 Тараз 14 6 4 4 18-13 22 5 Каспий 14 7 1 6 15-15 22 6 Ордабасы 13 6 2 5 18-14 20 7 Атырау 14 5 5 4 17-15 20 8 Кайрат 14 5 5 4 13-17 20 9 Шахтер 13 5 2 6 18-17 17 10 Туран 12 3 6 3 9-10 15 11 Кызыл-Жар 14 3 6 5 15-19 15 12 Аксу Ак 12 4 2 6 11-16 14 13 Акжайык 13 3 3 7 5-12 12 14 Мактаарал 14 2 4 8 11-23 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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