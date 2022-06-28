"Никогда не испытывал мандража". В КПЛ играет лучший пенальтист среди казахстанцев?

В минувшем туре чемпионата Казахстана защитник "Актобе" Алибек Касым открыл счет своим голам в новом клубе c помощью пенальти. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему Андрей Карпович доверил эту роль именно игроку обороны и можно ли назвать его лучшим по этой части среди кандидатов в сборную.
В матче с "Астаной" именно Касым подошел к точке, после назначения пенальти. Он уверенно реализовал попытку и по сути снял все вопросы о победителе. На пресс-конференции Карпович объяснил, почему бить доверили Алибеку:
"Это мое решение. Никому не секрет, что мы с Алибеком работали вместе. Я знаю его возможности, и это моя установка. Теперь с моего прихода пенальти должен бить Касым. Знаю, что до этого ребята здесь не забивали (с пенальти)".
В нынешнем сезоне у "Актобе" действительно были проблемы с пенальти. Причем, шансы с точки не реализовывали опытные и мастеровитые легионеры - Жерар Гоу и Уго Видемон.
С приходом Карповича стало очевидно, кто будет бить пенальти, ведь именно при Андрее Владимировиче, в прошлом году Касым забил восемь мячей за "Кызыл-Жар" - три из из них как раз с точки. Тогда Карпович говорил: "У него есть внутренняя уверенность, он хорошо бьет".
Позже, сам Алибек в интервью Vesti.kz рассказал, почему пенальти для него это не проблема: "У меня всегда было желание забивать и я никогда не боялся бить пенальти, никакого мандража и страха. В "Кызыл-Жаре" сначала не определили, кто будет пенальтистом, поэтому я сам вызвался".
В своей только набирающей обороты карьере, Касым шесть раз бил пенальти. В КПЛ он реализовал все четыре попытки, еще один раз забил за юношескую сборную Казахстана, а единственный прокол случился в "Кайрат-Жастар". В 2017 году тогда еще юный Касым не забил "Шахтер-Булату, его удар отразил вратарь.
В этой связи интересно провести параллель с другими казахстанцами, которые бьют пенальти. Так, еще один защитник Нуралы Алип в сезоне-2020 реализовал все три попытки, но уже в 2021 году он проиграл дуэль Мокину в матче с "Тоболом", а затем промахнулся в финале Кубка с "Шахтером" (правда это было в послематчевой серии).
Как и Касым, очень уверен в себе по части исполнения одиннадцатиметровых теперь уже дисквалифицированный Айбол Абикен. Он забил все три пенальти в своей карьере.
Отлично проявляет себя в данном аспекте и нынешний лидер "Ордабасы" - Эльхан Астанов. В этом году он успешно исполнил все четыре попытки, правда на молодежном уровне статистика хавбека не была столь безупречной - из пяти пенальти за "Ордабасы-М" он забил лишь три.
В целом, уверенно бьет с точки и капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген. В КПЛ он забил в пяти случаях из шести. К слову, нереализованная попытка у игрока произошла недавно, удар Асхата потащил молодой вратарь "Кайрата" Данил Устименко.
Мастодонтом по пенальти среди нынешних казахстанских футболистов является Азат Нургалиев. Исходя из имеющейся статистики, он 27 раз успешно бил с пенальти, не реализовав при этом пять попыток.
В итоге, исходя из совокупности факторов выходит, что Касым действительно один из лучших пенальтистов в стране и выбор Карповича тут абсолютно обоснован.
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