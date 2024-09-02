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Легионер сменил "Ордабасы" на новый клуб за 26 миллионов

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Легионер сменил "Ордабасы" на новый клуб за 26 миллионов ©instagram.com/pfcneftchi

26-летний гамбийский нападающий Дембо Дарбо перешел в азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" из Баку, передают Vesti.kz.

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26-летний гамбийский нападающий Дембо Дарбо перешел в азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" из Баку, передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы "Нефтчи", с ним подписали контракт на два года.

По данным портала Transfermarkt, он обошелся азербайджанскому клубу в 500 тысяч евро (26, 684 миллиона тенге). До этого правами на игрока обладал "Аль-Наср" из ОАЭ.

В прошлом сезоне Дарбо на правах аренды выступал за "Астану", а первую часть текущего сезона провел в "Ордабасы". За шымкентцев отыграл 17 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Также в его карьере были белорусский "Шахтер" (Солигорск) и македонский "Шкупи". С 2021 по 2022 год вызывался в сборную Гамбии.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 18 9 5 4 27-16 32
2 Актобе 18 8 7 3 29-19 31
3 Елимай 18 8 7 3 30-22 31
4 Ордабасы 16 8 6 2 26-14 30
5 Кайсар 17 6 7 4 18-19 25
6 Тобол 16 6 6 4 23-17 24
7 Атырау 16 5 8 3 16-11 23
8 Астана 14 6 3 5 15-12 21
9 Жетысу 18 4 8 6 14-20 20
10 Кызылжар 17 5 4 8 17-17 19
11 Туран 15 3 4 8 11-22 13
12 Женис 16 2 4 10 9-25 10
13 Шахтер 17 2 3 12 7-28 9
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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