Легионер сменил "Ордабасы" на новый клуб за 26 миллионов
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26-летний гамбийский нападающий Дембо Дарбо перешел в азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" из Баку, передают Vesti.kz.
26-летний гамбийский нападающий Дембо Дарбо перешел в азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" из Баку, передают Vesti.kz.
По информации пресс-службы "Нефтчи", с ним подписали контракт на два года.
По данным портала Transfermarkt, он обошелся азербайджанскому клубу в 500 тысяч евро (26, 684 миллиона тенге). До этого правами на игрока обладал "Аль-Наср" из ОАЭ.
В прошлом сезоне Дарбо на правах аренды выступал за "Астану", а первую часть текущего сезона провел в "Ордабасы". За шымкентцев отыграл 17 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
Также в его карьере были белорусский "Шахтер" (Солигорск) и македонский "Шкупи". С 2021 по 2022 год вызывался в сборную Гамбии.
Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Кайрат
|18
|9
|5
|4
|27-16
|32
|2
|Актобе
|18
|8
|7
|3
|29-19
|31
|3
|Елимай
|18
|8
|7
|3
|30-22
|31
|4
|Ордабасы
|16
|8
|6
|2
|26-14
|30
|5
|Кайсар
|17
|6
|7
|4
|18-19
|25
|6
|Тобол
|16
|6
|6
|4
|23-17
|24
|7
|Атырау
|16
|5
|8
|3
|16-11
|23
|8
|Астана
|14
|6
|3
|5
|15-12
|21
|9
|Жетысу
|18
|4
|8
|6
|14-20
|20
|10
|Кызылжар
|17
|5
|4
|8
|17-17
|19
|11
|Туран
|15
|3
|4
|8
|11-22
|13
|12
|Женис
|16
|2
|4
|10
|9-25
|10
|13
|Шахтер
|17
|2
|3
|12
|7-28
|9
|14
|Аксу Пв
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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