Легионер сменил "Ордабасы" на новый клуб за 26 миллионов

26-летний гамбийский нападающий Дембо Дарбо перешел в азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" из Баку, передают Vesti.kz.

По информации пресс-службы "Нефтчи", с ним подписали контракт на два года.

По данным портала Transfermarkt, он обошелся азербайджанскому клубу в 500 тысяч евро (26, 684 миллиона тенге). До этого правами на игрока обладал "Аль-Наср" из ОАЭ.

В прошлом сезоне Дарбо на правах аренды выступал за "Астану", а первую часть текущего сезона провел в "Ордабасы". За шымкентцев отыграл 17 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Также в его карьере были белорусский "Шахтер" (Солигорск) и македонский "Шкупи". С 2021 по 2022 год вызывался в сборную Гамбии.