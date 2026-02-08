КПЛ
Клуб КПЛ усилился игроком африканским игроком перед новым сезоном

Жезказганский "Улытау" официально объявил о подписании контракта с камерунским полузащитником Артуром Бугноном. О трансфере сообщила пресс-служба клуба, передают Vesti.kz.

25-летний хавбек призван усилить центральную линию команды Нуркена Мазбаева в преддверии нового сезона Казахстанской Премьер-лиги. Бугнон уже имеет солидный международный опыт: в разные годы он выступал в чемпионатах Таджикистана и Беларуси, защищая цвета "Фейзанда" и "Слуцка", а также хорошо знаком с казахстанским футболом по выступлениям за карагандинский "Шахтёр".

Новый игрок, как отмечает "Улытау", действует на позиции центрального полузащитника, его рост — 180 см. Напомним, по итогам прошлого сезона жезказганцы заняли 10-е место в КПЛ и продолжают формировать состав с прицелом на более стабильное выступление в грядущей кампании.


