Клуб КПЛ назначил нового директора. Он работал в "Кайрате"

Казахстанский футбольный менеджер Алишер Апсалямов получил назначение на должность директора клуба "Атырау". Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что специалист уже провел переговоры с руководством области и в ближайшие дни будет представлен коллективу клуба.

Ранее Апсалямов работал генеральным директором алматинского "Кайрата" и менеджером валлийского клуба "Кардифф Сити".

Между тем неизвестно, останутся ли в структуре клуба прежний руководитель Конысбай Шпанов и спортивный директор Нуртаза Абилханов.

Напомним, что в КПЛ-2021 "нефтяники" финишировали на 11-м месте из 14.