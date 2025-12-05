"Кайрат" принял решение по игроку за 350 миллионов

Алматинский "Кайрат" объявил о продлении контракта со своим воспитанником Дамиром Касабулатом, сообщают Vesti.kz.

Новое соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до конца 2027 года.

"Жёлто-чёрные поздравляют Дамира и желают новых побед и трофеев вместе с нашим клубом!" - гласит сообщение клуба.

Напомним, в прошедшем сезоне Касабулат провел 42 матча за "Кайрат", завоевав со своим клубом второе подряд чемпионство. Кроме того, футболист стал обладателем Суперкубка Казахстана и помог алматинцам выйти в основной раунд Лиги чемпионов.

Добавим, что Касабулат в этом году дебютировал за сборную Казахстана. Его трансферная стоимость оценивается в 600 тысяч евро (354 миллиона тенге).