"Говорил с Лория". Исламбек Куат - о переговорах с "Астаной", обиде болельщиков и сборной Казахстана

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат все еще не определился со своим будущим: в Европе трансферное окно закрыто почти во всех чемпионатах, и у него есть лишь два пути - остаться во второй команде "Химок" либо вернуться на родину.

Но совсем недавно была информация о его возможном переходе в "Астану". Этой вести не обрадовались как болельщики "Кайрата", которому он отдал пока лучшие годы своей карьеры, так и фанатам столичного клуба.

Но время идет, а Куата все еще нет в "Астане". И будет он в ней играть - никто не знает. Даже он сам. Вот что он рассказал инсайдеру Айдыну Кожахмету.

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- Пока я работаю вместе с "Химки"-2 и не могу точно сказать, где продолжу свою карьеру, - говорит Исламбек. - Возвращение в Казахстан? Такой вариант я не исключаю, но пока нет конкретики.

- Даже от "Астаны"? Говорили, что вы провели переговоры с ними.

- Разговор с руководством "Астаны" был, говорил с Давидом Лория, не скрою. Но это была обычная ознакомительная беседа, ничего конкретного мы не обсуждали. Обменялись мнением.

- Если дойдет дело до конкретики, предложение примете?

- Если во мне будет заинтересован главный тренер, то да. Для меня очень важно играть. Иначе я потеряю место в сборной Казахстана. Этого я допустить не могу.

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- А вас не смущает, что это может расстроить болельщиков обоих клубов?

- Мне кажется, что фанаты "Кайрата" не станут держать на меня зла, они ведь понимают, что мне необходимо играть, продолжать карьеру. Тем более, что за алматинский клуб я отдавал себя целиком и без остатка. Что касается болельщиков "Астаны", то я понимаю, что у них есть обида на меня, но это все исправимо.​

- Каким образом?

- Работой на поле, других вариантов нет. Надо играть и отдаваться на поле также, с максимальным желанием. И тогда они поймут, что я им не враг. И готов умереть на поле ради их любимой команды.

- А как же высказывания о клубе?

- Я не высказывался негативно о клубе, не путайте. Да, когда-то говорил об отдельных личностях, работавших в нем. Они не давали мне шанса. Потом я перешел в "Кайрат", и там прошло мое становление как взрослого футболиста. Но к самой "Астане" у меня всегда было уважительное отношение. Да, я был игроком "Кайрата", и именно матчи с "Астаной" носили принципиальный характер не только для меня, а для всей команды. Это нормальное соперничество. Вполне естественно, что мы проявляли какие-то эмоции, но они ведь не были направлены на город, клуб или болельщиков. Порой эти эмоции захлестывали. Мне кажется, что нужно понимать, что это разные вещи.

- То есть, никакого дискомфорта внутреннего у вас от перехода в "Астану" не будет?

- Не будет. Почему он должен быть? Я воспитанник столичного футбола, вырос в этом городе, начинал свою карьеру именно в "Астане". Не вижу причин испытывать дискомфорт в своем городе. Играть в футбол - моя профессия. И если я как футболист буду нужен "Астане", если во мне будет заинтересован главный тренер, то подпишу контракт с клубом, сделаю все, чтобы принести ему максимум пользы.

Хочу еще раз повторить: мне важно выступать за свою сборную. И если для этого мне нужно играть под землей, то буду играть там. Нужно будет в небе - полечу туда. Главное - наша национальная команда. Поэтому я сделаю все, чтобы вызываться в нее и дальше. Если буду в "Астане", то буду на виду. Это большой клуб, борется за высокие места. Так что сомневаться не стану. И пахать буду так, что ни у кого вопросов не будет.

Напомним, что 28-летний Куат в прошлом году до перехода подмосковные "Химки" играл за "Оренбург", другой клуб российской премьер-лиги. В межсезонье его отцепили от сборов подмосковной команды.