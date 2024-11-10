Футболисты "Кайрата" стали миллиардерами после победы в КПЛ-2024. Подробности

Стали известны премиальные выплаты футболистам "Кайрата" за чемпионство в КПЛ-2024, передает Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Руководство алматинского клуба в начале года обещало выплатить более одного миллиона долларов (около 495 034 300 тенге) за победу в КПЛ.

В последнем туре "Кайрат" на выезде обыграл "Атырау" со счетом 1:0. Благодаря этому клуб набрал 47 очков и на один балл обошел "Астану".

Отметим, что "Кайрат" в четвертый раз в истории стал чемпионом Казахстана. Ранее алматинский клуб побеждал в 1992, 2004 и 2020 годах.

После победы в "Кайрате" потролили "Астану", а столичный клуб поздравил соперника с победой.