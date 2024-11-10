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Футболисты "Кайрата" стали миллиардерами после победы в КПЛ-2024. Подробности

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Футболисты "Кайрата" стали миллиардерами после победы в КПЛ-2024. Подробности ©ФК "Кайрат"

Стали известны премиальные выплаты футболистам "Кайрата" за чемпионство в КПЛ-2024, передает Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

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Стали известны премиальные выплаты футболистам "Кайрата" за чемпионство в КПЛ-2024, передает Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Руководство алматинского клуба в начале года обещало выплатить более одного миллиона долларов (около 495 034 300 тенге) за победу в КПЛ.

В последнем туре "Кайрат" на выезде обыграл "Атырау" со счетом 1:0. Благодаря этому клуб набрал 47 очков и на один балл обошел "Астану".

Отметим, что "Кайрат" в четвертый раз в истории стал чемпионом Казахстана. Ранее алматинский клуб побеждал в 1992, 2004 и 2020 годах.

После победы в "Кайрате" потролили "Астану", а столичный клуб поздравил соперника с победой.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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