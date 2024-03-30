Двукратный чемпион Казахстана проиграл три матча подряд в КПЛ-2024

Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 15:54
©ФК "Шахтер"

Карагандинский "Шахтер" и Туркестанский "Туран" открыли программу третьего тура КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Караганде завершилась в пользу гостей со счетом 2:0. На седьмой минуте Вака Гутьерез забил первый мяч, а под конец первого тайма на 39-й минуте Бранислав Слука установил окончательный результат.

Отметим, что "Шахтер" дважды становившийся чемпионом Казахстана (2011, 2012), потерпел три поражения в стартовых трех турах КПЛ-2024 и обосновался на последнем месте в турнирной таблице. Клуб из Караганды вместе с "Жетысу" пока не сумел поразить ворота соперников.

В свою очередь "Туран" одержал первую победу в КПЛ-2024.

В следующем туре "Шахтер" примет "Астану", а "Туран" сыграет с "Ордабасы". Обе игры пройдут 7 апреля.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Тобол 2 2 0 0 6-2 6
2 Астана 2 2 0 0 4-0 6
3 Ордабасы 2 1 1 0 6-1 4
4 Кайрат 2 1 1 0 2-1 4
5 Туран 3 1 1 1 2-2 4
6 Кызылжар 2 1 0 1 4-2 3
7 Актобе 1 1 0 0 3-1 3
8 Женис 2 1 0 1 1-2 3
9 Атырау 2 0 2 0 1-1 2
10 Елимай 2 0 1 1 2-4 1
11 Жетысу 1 0 0 1 0-2 0
12 Кайсар 2 0 0 2 1-6 0
13 Шахтер 3 0 0 3 0-8 0
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Шахтер ФК Туран ФК КПЛ

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