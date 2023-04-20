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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Дисбаланс в составе и сомнения в тренере. Станет ли "Ордабасы" чемпионом Казахстана?

Дисбаланс в составе и сомнения в тренере. Станет ли "Ордабасы" чемпионом Казахстана?
©ФК "Ордабасы "

После сезона выздоровления, где "Ордабасы" выжал максимум в сложных экономических реалиях и развивал свою молодежь, наступил новый период, и теперь амбиции клуба совершенно на другом уровне. Корреспондент Vesti.kz проанализировал нынешний состав шымкентцев и предположил, сможет ли команда решить высокие задачи. 

Масштабная трансферная кампания "Ордабасы", вероятно, завершилась лишь на днях подписанием 27-летнего вингера Жоржиньо. С приходом очередного легионера атакующая линия "Ордабасы" по именам и количеству выглядит одной из сильнейших в лиге.

Помимо Жоржиньо, в распоряжении Александра Седнева целая россыпь креативных игроков - Максим Федин, Еркебулан Тунгышбаев, Шохбоз Умаров, Бауыржан Исламхан, Владислав Садовский, Айбар Жаксылыков и Бобур Абдухоликов.

Получается восемь игроков на три позиции. Конкуренция высочайшая, но есть вероятность, что пару футболистов отцепят летом, поскольку, так или иначе, будут недовольные, ведь играть хотят все.

В центре поля кадровая плотность поменьше, но при этом игра пришедших футболистов пока не впечатляет. За исключением Асхата Тагыбергена, остальные полузащитники выступают довольно серо.

Владислав Васильев по-прежнему далек от тех времен, когда он блистал в чемпионате Беларуси и вызывался в сборную, теперь это максимум игрок ротации.

Балканцы Радосав Петрович и Бернардо Матич скорее акцентированы на разрушение, но их плюс в том, что они способны сыграть еще и в центре обороны. 

Как раз в защите среди профильных центрбеков у "Ордабасы" всего три игрока - это Мамаду Мбодж, Темирлан Ерланов и Сергей Малый. Согласитесь, это существенная разница по сравнению с конкуренцией в атаке. К тому же основной защитник сборной Малый результативно ошибался сразу в нескольких матчах и, по сути, он спасал себя лишь тем, что исправлялся в атаке.

Форма Сергея еще с матчей сборной против Словении и Дании вызывает вопросы, и если на уровне КПЛ ошибки Малого исправимы и не столь трагичны для "Ордабасы", то вот в еврокубках подобный уровень игры вряд ли не повлияет на результат. 

На позициях латералей у "Ордабасы" четкое разграничение, есть основные Гафуржан Суюмбаев и бразилец Ауро, а дублируют их Султанбек Астанов и Акмаль Бахтияров.

Почти нет сомнений, что тот же Ауро не потеряется в еврокубках, по заданному старту в КПЛ и своим качествам он, возможно, сильнейший правый латераль во всей лиге. Камбэк Суюмбаева в родной клуб также выходит позитивным, Гафуржан едва ли отдаст место в основе. 

Во вратарской бригаде у "Ордабасы" появилась конкуренция, местного воспитанника Бекхана Шайзаду теперь пытается вытеснить Мухаммеджан Сейсен. Надо сказать, что эти голкиперы примерно одного класса, но пока чаще играет Шайзада. 

В итоге по трансформации "Ордабасы" есть несколько выводов. Во-первых, пока это лишь набор хороших игроков, командный механизм не налажен, многие результаты на старте были обеспечены индивидуальным мастерством футболистов.

Во-вторых, к сожалению, "Ордабасы" растерял прошлогоднюю веру в своих молодых игроков, сейчас свои воспитанники в лучшем случае сидят на скамейке, некоторые и вовсе ушли (как Сагадат Турсынбай и Эльхан Астанов), нынешняя команда собрана под решение задач здесь и сейчас, но как же перспектива?

В-третьих, Александр Седнев, безусловно, очень интересный тренер, он уже не первый раз доказывает свое умение работать с молодежью, но готов ли он к покорению больших целей?

На данный момент бэкграунд и статус многих игроков выше статуса тренера. Для Седнева это первый опыт в Казахстане, когда он должен управлять столь амбициозным проектом, и пока есть ощущение, что у Александра Сергеевича получается далеко не все. 

Фото: ФК "Ордабасы"©, ФК "Астана"©

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023"

Участник И В Н П М О
1 Кызылжар 6 6 0 0 9-1 18
2 Актобе 6 4 1 1 16-6 13
3 Ордабасы 6 4 1 1 14-6 13
4 Астана 6 4 0 2 8-8 12
5 Кайрат 6 3 2 1 14-8 11
6 Кайсар 6 3 1 2 10-7 10
7 Тобол 6 3 1 2 8-8 10
8 Окжетпес 6 3 0 3 10-8 9
9 Атырау 6 2 1 3 5-12 7
10 Шахтер 6 1 1 4 8-11 4
11 Жетысу 6 1 1 4 4-10 4
12 Аксу Пв 6 1 1 4 6-14 4
13 Мактаарал 6 1 0 5 4-9 3
14 Каспий 6 1 0 5 6-14 3

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Метки:
Ордабасы ФК КПЛ Шымкент

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