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"Выход в еврокубки посвящаем нашим болельщикам". Тренер "Шахтера" - о четвертом месте в КПЛ-2020 и удачном сезоне

Также наставник рассказал о сложностях.

"Выход в еврокубки посвящаем нашим болельщикам". Тренер "Шахтера" - о четвертом месте в КПЛ-2020 и удачном сезоне
Фото: ФК "Шахтер"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Главный тренер "Шахтера" Константин Горовенко подвел итоги сезона, в котором карагандинский клуб занял четвертое место и пробился в еврокубки.

– Сезон-2020 получился очень тяжелым, непредсказуемым, насыщенным, но, судя по итоговому месту в турнирной таблице – успешным. Мало, кто рассчитывал, что "Шахтер" по итогу сезона займет четвертое, еврокубковое место. Все думали, что мы будем середняками. По ходу сезона нас преследовали проблемы: когда возобновили спарринги, пошли болезни; когда начали играть – пошли травмы, всегда не хватало игроков, искали какие-то варианты, сочетания. Все давалось очень непросто, но всегда верили в себя, боролись до конца, стремились максимально проявить себя.

– Какие цели вы ставили перед собой и получилось ли их достигнуть?

– Мое назначение произошло достаточно быстро – в течение трех-пяти дней, поэтому при разговоре с руководством клуба из краткосрочных целей было: восстановить физические кондиции игроков, так как это был период выхода из карантина. Также стабилизировать игру команды, привить ей стиль, чтобы она была узнаваема. Из долгосрочных целей - занять место выше прошлогоднего, то есть быть выше девятого места, с ориентиром на пятое-шестое. А также по возможности привлекать больше местных игроков. Лично передо мной стояла задача – не останавливаться на достигнутом, постоянно повышать свой профессиональный уровень, учиться, учиться и еще раз учиться.

– С какими трудностями столкнулись по ходу этого сезона?

– Профессия тренеров – творческая. Нельзя постоянно действовать по какому-то шаблону. Сделали что-то и оно всегда будет приносить результат – такого не бывает. Не думать, что это проблема – это вопрос для решений. Нужно думать, как решить, искать какие-то выходы, тренерские, менеджерские, человеческие моменты. Думать, как улучшить игру. Каждая ситуация индивидуальна – требует своего подхода.

– Довольны ли вы проделанной работой, работой футболистов?

– Я и тренерский штаб полностью посвятили себя работе. Мы работали без выходных, не давали себе никаких поблажек. Делали все от нас зависящее, что могло бы принести пользу команде. А хорошо или плохо? Наверное, оценивать должны руководители, болельщики. Я сделал все, что мог, пускай оценивают другие люди. Футболисты поначалу привыкали к новым упражнениям, требованиям, искали свои лучшие возможности. Им тоже было непросто. Затем пришло время понимания: команда повзрослела, сыгралась и пошли какие-то результаты. Конечно, мы могли бы играть лучше, добиться большего, но я благодарен футболистам за проделанную работу. Они терпели до конца, верили и боролись.

– Какой для вас самый лучший матч, а какой худший?

– Были два худших матча – это игра с "Жетысу", когда вели 2:0 и пропустили три мяча из-за индивидуальных ошибок. Не смогли переломить, усилить игру.

И матч с "Кайсаром" (0:2), когда мы попробовали новую схему с двумя центральными защитниками, одного игрока добавили в атаку. Но, к сожалению, это не сработало. Эти два матча вызывают разочарование.

Лучшие матчи – это игра в Шымкенте, когда выиграли "Ордабасы" – 1:0. Матч с "Астаной" был великолепный, когда победили – 3:1. Матч с "Каспием" (4:0) и заключительная игра с "Тоболом" (1:0). Там больше не про качество игры, а про человеческие возможности, борьбу характеров, веру в себя. Ребята тогда сделали больше, чем могли.

– Напоследок, Ваши пожелания карагандинским болельщикам.

– Мы поработали в меру своих возможностей, сделали, что смогли, заняли четвертое место. Думаю, от этого многие стали более счастливыми. Поздравляю карагандинских болельщиков, которые верили до конца! Это ваша победа! Этот результат, выход в Лигу конференций посвящаем нашим болельщикам! Сейчас настало время отдохнуть, переосмыслить и правильно подготовиться к новому сезону.

 

 

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Метки:
Шахтер ФК КПЛ-2020

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