Футболист сборной Казахстана решил покинуть "Астану"

За столичный клуб он выступает с 2014 года.

Фото: КФФ©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:00

Футболист "Астаны" Евгений Постников может уйти из команды, сообщает Meta-ratings.kz.

Контракт опытного защитника со столичным клубом действует до конца 2021 года, однако Постников принял решение покинуть "Астану".

При этом стороны могут договориться о расторжении контракта без взаимных претензий, в случае, если "Астана" выплатит 34-летнему игроку несколько зарплат.

Постников выступает за столичный клуб с 2014 года.В составе "Астаны" он шесть становился чемпионом Казахстана, играл в основной стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы. За сборную Казахстана провел восемь матчей. 

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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 19:00
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