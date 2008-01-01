Футболист сборной Казахстана решил покинуть "Астану"

Футболист "Астаны" Евгений Постников может уйти из команды, сообщает Meta-ratings.kz.

Контракт опытного защитника со столичным клубом действует до конца 2021 года, однако Постников принял решение покинуть "Астану".

При этом стороны могут договориться о расторжении контракта без взаимных претензий, в случае, если "Астана" выплатит 34-летнему игроку несколько зарплат.

Постников выступает за столичный клуб с 2014 года.В составе "Астаны" он шесть становился чемпионом Казахстана, играл в основной стадии Лиги чемпионов и Лиги Европы. За сборную Казахстана провел восемь матчей.