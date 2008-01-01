Футболиста "Каспия" наказали за борцовский прием против Бакаева

Защитник актауского "Каспия" Руслан Жанысбаев дисквалифицирован на два матча. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет КФФ.

Поводом послужило агрессивное поведение игрока в матче 21-го тура КПЛ с карагандинским "Шахтером". В одном из игровых эпизодов Жанысбаев схватил за шею игрока "горняков" Михаила Бакаева и повалил того на газон, за что получил в игре прямую красную карточку.

"За нарушение правил, выразившееся в опасной и грубой игре с агрессивным поведением и использованием чрезмерной силы, игрок ФК "Каспий" Жанасбаев Руслан дисквалифицирован на два матча", - говорится в сообщении КФФ.

Также КДК принял решение по итогам матча 22-го тура "Окжетпес" - "Ордабасы": "За нарушение правил, выразившееся в лишении соперника явной возможности забить гол, игрок ФК "Окжетпес" Абубакар Алию дисквалифицирован на один матч".