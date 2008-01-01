"Астана" готова расстаться с многолетним лидером Эричем

Контракт с ним могут не продлить.

Ненад Эрич. Фото: КФФ©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 13:06
Вратарь столичной "Астаны" Ненад Эрич близок к уходу из клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Контракт 38-летнего футболиста с командой подходит к концу, и руководство склоняется к тому, чтобы не продлевать его.

В "Астане" намечается чистка состава, которая подразумевает значительное омоложение команды. При этом клуб уже работает над новыми трансферами, ведя переговоры как с казахстанцами, так и с иностранными футболистами.

Эрич десять сезонов выступает за "Астану", став в ее составе шестикратным чемпионом Казахстана. Также голкипер выступал в групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы, пробивался в плей-офф ЛЕ.

В 2015 году дебютировал в сборной Казахстана. Провел в составе национальной
команды восемь матчей и пропустил восемь голов.
Метки:
Футбол КПЛ-2020 Астана ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 13:06
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