Футболист из зарубежного чемпионата получил предложение о продолжении карьеры в Казахстане

Полузащитник сборной Армении по футболу Гегам Кадимян
рассказал Corner Football Armenia
о своем уходе из белорусского "Немана"
, а также о поступающих предложениях от клубов из России, Казахстана и других стран.
"Да, я ушел из "Немана", где провел отличный сезон. О будущем пока не думаю, просто хочу отдохнуть. У меня есть предложения из разных стран. Клубы из России, Украины, Польши, Казахстана, Кипра и Беларуси заинтересованы в моих услугах", - сказал он.
Отметим, что 28-летний полузащитник провел за "Неман" 29 матчей, в которых забил 12 мячей. В сборную Армении вызывается с 2016 года.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 450 тысяч евро.
Ранее Кадимян играл не только на родине, но и в Украине - за такие клубы, как "Арсенал-Киев", "Ворскла", "Заря", "Карпаты" и другие команды.