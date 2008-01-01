Футболист из зарубежного чемпионата получил предложение о продолжении карьеры в Казахстане

Также у него есть и другие варианты.

Гегам Кадимян. Фото: ФК "Неман"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 10:22
Полузащитник сборной Армении по футболу Гегам Кадимян рассказал Corner Football Armenia о своем уходе из белорусского "Немана", а также о поступающих предложениях от клубов из России, Казахстана и других стран.

"Да, я ушел из "Немана", где провел отличный сезон. О будущем пока не думаю, просто хочу отдохнуть. У меня есть предложения из разных стран. Клубы из России, Украины, Польши, Казахстана, Кипра и Беларуси заинтересованы в моих услугах", - сказал он.

Отметим, что 28-летний полузащитник провел за "Неман" 29 матчей, в которых забил 12 мячей. В сборную Армении вызывается с 2016 года.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 450 тысяч евро.

Ранее Кадимян играл не только на родине, но и в Украине - за такие клубы, как "Арсенал-Киев", "Ворскла", "Заря", "Карпаты" и другие команды.
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Сегодня 10:22
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