Открытие для сборной, камбэк с "Шахтером", неудачи с топ-клубами. "Жетысу" - итоги сезона КПЛ-2020

Для Талдыкоргана главная интрига межсезонья - останется ли Дмитрий Огай.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 08:43
"Жетысу" в шестерке сильнейших, но их амбиции были выше. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как талдыкорганцы дважды победили "Шахтер", но оказались ниже их в таблице, кто на сегодня главный актив клуба и почему им необходимо освежать состав. 

Лучший игрок 

В отношении Айбара Жаксылыкова, возможно, не совсем подходит определение "лучший", а, скорее, самый прогрессирующий игрок не только "Жетысу", но и лиги. У 23-летнего нападающего шесть голов в прошлом сезоне и шесть в нынешнем, хотя в КПЛ-2020 форвард отыграл на восемь матчей меньше. У Жаксылыкова действительно очень неплохой набор качеств для современного форварда - у него есть стартовая скорость, он достаточно агрессивен, не избегает единоборств, комфортно чувствует себя в штрафной. Жаксылыкова уже отправляют в "Астану" и "Кайрат", при этом теперь он полноценный игрок сборной Казахстана, что также добавляет ему вистов. 



Лучший матч 

С точки зрения драматургии и поворота событий, игра "Жетысу" с "Шахтером" выдалась одной из самых привлекательных во всем сезоне. Талдыкорганцы "горели" к 70-й минуте 0:2, но уже к 85-й счет стал 3:2. Важную роль сыграли два самых острых и креативных игрока "Жетысу" - Жаксылыков и Эуженио. Матч также подтвердил одну из тенденций лиги - голы со стандартов. Ирония судьбы в том, что "Жетысу" дважды обыграл "Шахтер", но в Лигу конференций попали карагандинцы, а команда Дмитрия Огая снова не оправдала надежд руководства. 



Оценка по селекции



Некоторые вопросы есть по белорусским новичкам, поскольку Залеский, Побудей и Зубович не создали значительную разницу. Подписание Дарабаева и Жулпы добавило средней линии солидности, вариативности и опыта. Тошев, Шкодра и Эуженио - удачные вложения для "Жетысу", хотя, опять же, и они могли дать команде больше. "Жетысу" стоит обратить внимание на средний возраст коллектива, многим игрокам около 30 лет и больше, молодых ребят очень мало, а если они есть, то им почти не доверяют, яркий пример - защитник молодежной сборной Казахстана Рауан Орынбасар.  

Оценка по сезону 



Ключевая задача на сезон не выполнена - "Жетысу" вне еврокубковой зоны. Пока неизвестна, какова будет реакция руководства области, но существует вероятность, что в клубе произойдут значительные изменения на всех уровнях. Команде не хватало стабильности, удачные серии сменялись на провальные, кроме того, талдыкорганцы крайне неудачно выступали в матчах с большими командами - лишь одно очко в восьми играх против "Ордабасы", "Тобола", "Кайрата" и "Астаны". Если клуб хочет претендовать на еврокубки, он должен быть более конкурентным в таких встречах. 

Фото: ПФЛК©
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Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 08:43
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