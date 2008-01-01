Гол в ворота "Кайрата" признан лучшим в 22-м туре КПЛ-2020

Гол полузащитника "Тараза" Аюба Бацуева в ворота "Кайрата" признан лучшим в заключительном, 22-м туре казахстанской премьер-лиги-2020. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.
Бацуев набрал 35 процентов голосов. Полузащитник "Тараза" забил единственный и победный гол в ворота "Кайрата", обработав мяч на линии штрафной и пробив точно в дальний угол.
Второе место в голосовании у Жоао Пауло - 26 процентов. На третьей позиции Айбар Жаксылыков, набравший 20 процентов. Четвертую строчку занял Тарас Бондаренко из "Окжетпеса". У него десять процентов. Замкнул топ-5 голосования форвард "Ордабасы" Сергей Хижниченко - девять процентов.
Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших, по мнению читателей Vesti.kz, голов в предыдущих турах выглядит следующим образом:
Первый тур. Конрад Вжесиньски ("Кайрат") - гол в ворота "Тараза";
Второй тур. * Карлос Фонсека ("Иртыш") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Третий тур. Думан Нарзилдаев ("Кайсар") - гол в ворота "Тараза";
Четвертый тур. Серикжан Мужиков ("Тобол") - гол в ворота "Астаны";
Пятый тур. Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар") - гол в ворота "Жетысу;
Шестой тур. Айбол Абикен ("Кайрат") - гол в ворота "Астаны";
Седьмой тур. Асхат Тагыберген ("Кайсар") - гол в ворота "Тобола";
Восьмой тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Астаны";
Девятый тур. Айдос Таттыбаев ("Шахтер") - гол в ворота "Астаны";
Десятый тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Одиннадцатый тур. Небойша Косович ("Кайрат") - гол в ворота "Окжетпеса";
Двенадцатый тур. Вагнер Лав ("Кайрат") - гол в ворота "Шахтера";
Тринадцатый тур. Данияр Усенов ("Кайрат") - гол в ворота "Жетысу";
Четырнадцатый тур. Марат Шахметов ("Каспий") - гол в ворота "Кайрата";
Пятнадцатый тур. Элвин Фортес ("Кайсар") - гол в ворота "Жетысу";
Шестнадцатый тур. Абат Аймбетов ("Кайрат") - гол в ворота "Астаны";
Семнадцатый тур. Милан Стоянович ("Окжетпес") - гол в ворота "Шахтера";
Восемнадцатый тур. Сергей Кейлер ("Кайрат") - гол в ворота "Кайсара";
Девятнадцатый тур. Асхат Тагыберген ("Кайсар") - гол в ворота "Ордабасы";
Двадцатый тур. Арман Нусип ("Каспий") - гол в ворота "Тараза";
Двадцать первый тур. Марин Томасов ("Астана") - гол в ворота "Жетысу".
* - из-за снятия "Иртыша" с КПЛ-2020 результаты клуба в прошедшем сезоне были аннулированы.
Напомним, "Кайрат" досрочно стал чемпионом Казахстана, выиграв трофей впервые за 16 лет. "Тобол" стал серебряным призером, впервые заняв итоговое второе место за 12 лет, а "Астана" впервые в истории завоевала бронзовые медали. "Шахтер" первый раз с 2014 года сыграет в еврокубках. Клуб занял четвертое место. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.