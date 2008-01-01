"Кайсар" определился с главным тренером

Новым главным тренером "Кайсара" станет казахстанский специалист Ерлан Шойтымов, передает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что в новом сезоне кызылординский клуб сможет рассчитывать на скромный бюджет в 1,5 миллиарда тенге. Поэтому там намерены сделать упор на доморощенные кадры, и пост главного тренера будет доверен 40-летнему наставнику фарм-команды.

Руководство "Кайсара" выбирало из трех тренеров - опытного Султана Абильдаева, молодого Шойтымова и ассистировавшего предыдущему наставнику Стойчо Младенову Каната Шеримбетова. Но лишь первые двое имеют необходимую лицензию категории Pro. Абильдаев в разное время уже получал свой шанс, поэтому решение было принято в пользу Шойтымова.