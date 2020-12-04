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Защитник "Шахтера" может продолжить карьеру в чемпионате России

В КПЛ-2020 он забил два гола.

Защитник "Шахтера" может продолжить карьеру в чемпионате России
Гидеон Баа. Фото: ФК "Шахтер"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Защитник "Шахтера" Гидеон Баа может продолжить карьеру в чемпионате России. Как сообщает в своем Instagram журналист Айдын Кожахмет, на игрока нацелился аутсайдер РПЛ "Ротор".

29-летний ганец в минувшем сезоне провел 19 матчей за "горняков" в КПЛ и забил два мяча.

Напомним, "Шахтер" по итогам сезона занял четвертое место и получил путевку в еврокубки.

 

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Метки:
Шахтер ФК КПЛ-2020 Премьер-лига России

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