Назван претендент из РПЛ на подписание контракта с полузащитником "Астаны"

Уже прошли предварительные переговоры.

Иван Маевский. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 15:00
Футболист "Астаны" и сборной Беларуси Иван Маевский может перейти в клуб РПЛ. В хавбеке заинтересован "Ротор" и лично главный тренер волгоградцев Александр Хацкевич, сообщает Meta-ratings.kz.

Отмечается, что у Маевского заканчивается контракт с "Астаной", и стороны его еще не продлили. Этим хочет воспользоваться "Ротор", который уже провел предварительные переговоры.

Однако футболист, чьи возможности хорошо известны тренировавшему его в сборной Беларуси Хацкевичу, пока не принял решение о своем будущем.

32-летний Маевский уже играл в России, выступая с 2015 по 2017 годы за "Анжи". "Ротор" идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав восемь очков после 16 туров.

Напомним, что нынешний сезон в КПЛ "Астана" завершила на третьем месте, Маевский забил один гол и отдал один ассист в 15 матчах.
Метки:
Футбол Россия Премьер-лига России Ротор ФК КПЛ-2020 Астана ФК
Казахстан(футбол) КПЛ
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