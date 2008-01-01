Назван претендент из РПЛ на подписание контракта с полузащитником "Астаны"

Футболист "Астаны"
и сборной Беларуси Иван Маевский
может перейти в клуб РПЛ
. В хавбеке заинтересован "Ротор"
и лично главный тренер волгоградцев Александр Хацкевич, сообщает Meta-ratings.kz
.
Отмечается, что у Маевского заканчивается контракт с "Астаной", и стороны его еще не продлили. Этим хочет воспользоваться "Ротор", который уже провел предварительные переговоры.
Однако футболист, чьи возможности хорошо известны тренировавшему его в сборной Беларуси Хацкевичу, пока не принял решение о своем будущем.
32-летний Маевский уже играл в России, выступая с 2015 по 2017 годы за "Анжи". "Ротор" идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав восемь очков после 16 туров.
Напомним, что нынешний сезон в КПЛ "Астана" завершила на третьем месте, Маевский забил один гол и отдал один ассист в 15 матчах.