"Ожидали от "Ордабасы" больших успехов". Аким Шымкента - о сокращении бюджета клуба и судьбе Цхададзе

Аким Шымкента Мурат Айтенов на брифинге в СЦК рассказал, что вопрос по главному тренеру "Ордабасы" Кахаберу Цхададзе будет решен по итогам заключительных совещаний. Также он отметил, что бюджет команды на следующий сезон будет сокращен на 30 процентов, сообщает корреспондент Vesti.kz.



- Будет ли пересмотрен бюджет команды на следующий сезон? Планирует ли клуб продолжать сотрудничество с нынешним тренером Кахабером Цхададзе?



- Мы ожидали, конечно, от нашей любимой команды "Ордабасы" больших успехов. Но, к сожалению, мы заняли пятое место. Я вам точно не могу сейчас ответить, потому что они только сейчас приехали. Мы должны провести заключительные совещания, будем обсуждать, почему так получилось. После этого примем соответствующие решения.



- Сокращать бюджет не будете?



- Мы уже сократили бюджет. Почему в этом году был больше бюджет? Потому что мы в еврокубках были. Это было до пандемии. Конечно, там командировочные расходы, увеличение. В этой связи мы хотели даже в еврокубках достичь определенного уровня. К сожалению, когда из еврокубков мы вылетели, сразу же был бюджет сокращен на 2,5 миллиарда тенге. Эти деньги сразу были направлены на борьбу с COVID-19. На следующий год мы, конечно, сократим еще на 30 процентов. В итоге у нас, если точно сказать, где-то 4,5 миллиарда тенге.



Имейте в виду, мы же республиканский город. Мы всегда должны стремиться быть в тройке. Соответственно, мы должны об этом думать.



Отметим, что "Ордабасы" завершил сезон в КПЛ на пятом месте. 52-летний Цхададзе работает в команде с 2018 года.