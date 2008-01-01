"Сборная не выполнила поставленные задачи". Айтхожин - о провале Казахстана в Лиге наций, ответе на критику Боранбаева и внедрении VAR

Генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола (КФФ) Азамат Айтхожин прокомментировал выступление национальной команды в Лиге наций, подвел итоги КПЛ, а также рассказал о развитии детско-юношеского футбола в стране и внедрении системы VAR.



- Поздравляю вас с завершением футбольного сезона 2020 года. Как отразилась на нем ситуация с коронавирусом?



- Безусловно, ситуация с коронавирусом повлияла на ход футбольного сезона в Казахстане. Был изменен формат премьер-лиги. Чемпионат был проведен в одной локации и не в три круга, как обычно, а в два. Несмотря на все проблемы и ограничения, нам удалось завершить чемпионат, за что хотелось бы выразить благодарность государственным органам за поддержку футбола в данном вопросе. Также претерпел изменения и формат первой и второй лиг.



Конечно, в адрес Федерации поступило множество жалоб от болельщиков других клубов, которые указывали на то, что проведение всех матчей в Алматы дает определенные преимущества ФК "Кайрат", который базируется в Алматы и, в отличие от других команд, провел все домашние матчи на своем стадионе. Но тогда мы об этом не думали. Учитывая, что чемпионат был на грани срыва, для нас было приоритетом недопущение досрочного завершения чемпионата. Был разработан специальный протокол проведения матчей с учетом эпидемиологической ситуации, что позволило проводить игры в безопасных условиях. При этом впервые практически все матчи чемпионата были показаны в прямом эфире телеканала Qazsport.



Нам также удалось завершить чемпионат страны среди женских команд. В настоящий момент продолжается первенство страны по футзалу.



Несмотря на все сложности, Федерация обеспечила проведение официальных матчей всех сборных команд в рамках международных соревнований.



В то же время, к сожалению, нам пришлось отменить соревнования среди футбольных центров и академий, а также целый ряд других детско-юношеских соревнований.



- Азамат Серикович, чем занимается Федерация, кроме проведения матчей сборных команд и чемпионатов?



- В первую очередь, необходимо отметить, что Федерация занимается всеми видами футбола, включая женский футбол, футзал, пляжный футбол, любительский футбол. Также нашей задачей является развитие детско-юношеского, массового и ветеранского футбола. Вся работа Федерации координируется согласно принятой стратегии развития "Вперед футбол, Алға Қазақстан!", а ход ее реализации закреплен в Дорожной карте.



Важной является популяризация футбола как вида спорта, всех национальных сборных, а также всех футбольных соревнований, проводимых в Казахстане. Мы должны сохранить за футболом статус самого популярного вида спорта в стране. Так, согласно официальным исследованиям научно-комплексной группы УЕФА, проведенным в 2016 и 2019 годах, уровень интереса к футболу в нашей стране в 2019 году по сравнению с 2016 годом вырос в два раза. Вырос интерес аудитории как к национальной, так и к молодежной сборной нашей страны. Также значительно вырос интерес к казахстанской премьер-лиге.



Этому способствовала работа, проведенная Федерацией по популяризации футбола, в том числе внедрение "Уроков футбола" в одной тысяче школ, проведение большого количества массовых и детско-юношеских соревнований. С 2018 года Федерацией ведется база любительского футбола, где сегодня зарегистрировано более 600 тысяч футболистов-любителей и профессионалов, что позволило Казахстану получить бронзовый статус по классификации УЕФА. Далеко не все члены УЕФА получили подобный статус.



- Как обстоит ситуация с детско-юношеским футболом?



- Вертикаль детско-юношеского футбола включает в себя звенья в виде детско-юношеских соревнований, частных школ, ДЮСШ, футбольных центров и академии. Для развития детско-юношеского футбола нужно, чтобы полноценно работало каждое звено данной вертикали.



Верхним звеном являются футбольные центры и академии. На данный момент насчитывается 16 футбольных центров и две академии, в которых занимаются более шести тысяч детей. Для футбольных центров проводятся республиканские чемпионаты страны. Все тренеры футбольных центров являются обладателями лицензий УЕФА.



- Расскажите о футзале, женском футболе и пляжном футболе…



- В Казахстане ежегодно проводится чемпионат Казахстана по футзалу. И нашей ключевой задачей является постепенное увеличение количества его участников. Уже сегодня мы увеличили количество команд до девяти. Клубы обеспечивают приток кадров в национальную сборную, которая сегодня занимает лидирующие позиции в европейском и мировом футзале (четвертое место в рейтинге УЕФА). Наша сборная успешно прошла отбор на чемпионат Европы. Также уже 9 декабря в Нур-Султане проведет свой первый матч в рамках отбора на чемпионат мира против сборной Венгрии.



Растет и уровень популярности женского футбола. Проводится чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд. При футбольных центрах уже занимаются девичьи группы двух возрастов. На международной арене нас представляют национальная сборная, а также сборные до 19 и 17 лет. Женский футбольный клуб "БИИК" уже приучил нас к успехам в женской Лиге чемпионов УЕФА.



Что касается пляжного футбола, это относительно новый вид спорта для Казахстана, но в то же время и пляжники радуют нас своими успехами на международной арене. Благодаря последним успехам в Европе, наша сборная сегодня занимает 17-е место.



- Кто готовит тренеров для казахстанского футбола?



- Обучение футбольных тренеров в Казахстане осуществляется Техническим центром КФФ согласно европейской Тренерской конвенции. Технический центр обучает тренеров по всем категориям согласно требованиям УЕФА, начиная с тренеров для массового (категория D) и до тренеров по категории PRO. Программа обучения полностью соответствует методическим рекомендациям УЕФА.



- Азамат Серикович, много нареканий поступает по поводу выступления сборной Казахстана по футболу в 2020 году…



- Конечно, итоговая позиция сборной Казахстана в групповом этапе Лиги наций вызывает справедливые вопросы со стороны болельщиков. Сборная не выполнила поставленные турнирные задачи. В то же время, нужно понимать, что игроки сборной в составе клубов какое-то время были без игровой и тренировочной практики в связи с пандемией. На мой взгляд, этим же объясняется и неудачное выступление наших клубов в еврокубках. Группа у нас была достаточно сильная. И Беларусь, и Литва имеют крепкие команды, у Албании многие игроки выступают в Италии, Испании и других европейских чемпионатах. Несмотря на это, наши футболисты в отдельных матчах показали боевой настрой и хороший футбол, но индивидуальные ошибки, связанные с потерей концентрации, сыграли свою роль. Со стороны Федерации сборной были созданы все необходимые условия для достижения результата.



- В одном из интервью президент ФК "Кайрат" Кайрат Боранбаев раскритиковал Федерацию за выбор тренеров для национальной сборной…



- При выборе тренеров для национальной команды мы, в первую очередь, руководствуемся опытом и достижениями кандидатов. Михал Билек является успешным и опытным европейским тренером, выводившим свою сборную в финальный этап чемпионата Европы. Невозможно всегда попадать в точку при выборе тренеров. В том же ФК "Кайрат" до назначения нынешнего тренера имела место тренерская чехарда, когда за трехлетний период команду возглавляли Бородюк, Цхададзе, Карлос Алос, и Андрей Карпович. Мы в этот период тоже сопереживали клубу, ведь это негативно влияло на выступления команды. Надеюсь, что при нынешнем векторе и тренере "Кайрат" продолжит показывать качественный футбол и достойно представит нашу страну в Лиге чемпионов УЕФА в следующем году.



- Почему сборная проводит мало товарищеских матчей?



- Ограниченное количество товарищеских матчей связано с тем, что матчи сборных могут проводиться в даты ФИФА, то есть в специальные международные окна, предусмотренные ФИФА.



- То есть вне дат ФИФА сборная проводить товарищеские матчи не может?



- Может, но вне дат ФИФА клубы имеют право не отпускать игроков в расположение своих сборных. Так, в феврале 2019 года с целью подготовки к отборочному этапу чемпионата Европы мы организовали товарищеский матч со сборной Молдовы. Все клубы, за исключением ФК "Кайрат", несмотря на плотный график подготовки к сезону, пошли нам на встречу и отпустили игроков в расположение сборной, что позволило нам лучше подготовиться к началу отборочного этапа. К примеру, "Астана", несмотря на позднее завершение предыдущего сезона в связи с участием Лиге Европы в конце декабря, отпустила своих игроков в сборную на старте учебно-тренировочного сбора перед новым сезоном.



- Многие связывают низкое качество футбола с отсутствием современной инфраструктуры.



- Футбольную инфраструктуру необходимо разделять на инфраструктуру профессионального и массового футбола. Что касается профессиональной, благодаря последовательной работе Федерации качество стадионов, принимающих матчи премьер-лиги постепенно улучшается. На сегодняшний день, два казахстанских стадиона соответствуют четвертой, то есть высшей категории УЕФА. Это столичная "Астана-Арена"" и Центральный стадион города Алматы. Стадион имени Кобыланды Батыра в Актобе имеет третью категорию. Семь стадионов относятся ко второй категории УЕФА.



За последние три года проведена капитальная реконструкция стадионов в городах Кызылорда, Атырау, Кокшетау, Тараз, Экибастуз, Актау. Введен в эксплуатацию полноценный футбольный манеж в Костанае, построен новый стадион в Туркестане. В настоящий момент ведутся работы по замене поля на "Астана-Арене", идет реконструкция стадиона в Караганде. На постоянной основе ведется контроль состояния как натуральных, так и искусственных покрытий стадионов, принимающих матчи официальных соревнований. Стадионы с некачественными покрытиями закрываются до их замены. Да, наши стадионы не идеальны, но ситуация значительно улучшилась за последние годы.



Что касается инфраструктуры массового футбола, вы же видите, что благодаря поддержке государства, сейчас во многих дворах городов Казахстана открываются новые футбольные площадки для детей. Практически в каждом дворе у детей есть возможность играть в футбол. В долгосрочном плане это не может не сказаться на уровне футбола в нашей стране. В своем выступлении Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев дал поручение обратить внимание на массовый спорт. А футбол сегодня является самым массовым и доступным из видов спорта.



Федерацией совместно с региональными ассоциациями в данный момент ведётся инвентаризация всей футбольной инфраструктуры страны, на основании которой создана Карта объектов футбольной инфраструктуры Казахстана. С её рабочей версией можно ознакомиться по ссылке map.kff.kz.



- На общем фоне выделяется инфраструктура и академия ФК "Кайрат"…



- "Кайрат" безусловно является хорошим примером с точки зрения развития клубной инфраструктуры и академии. В то же время, нельзя не упомянуть и академию "Оңтүстік", футбольную базу "БИИК" в Шымкенте, капитальную реконструкцию стадиона "Жастар", которая сегодня является тренировочной базой основного состава и групп подготовки ФК "Тараз", а также реконструкцию стадиона "Жас Кыран", который уже в этом году принимал матчи казахстанской премьер-лиги. Таким образом, футбол развивается последовательно во многих регионах страны. Многие люди своим кропотливым и преданным трудом вносят свой вклад в развитие казахстанского футбола, но при этом не бьют себя в грудь, а продолжают работать дальше. В этой связи, хотел бы выразить благодарность акимам регионов за их вклад в развитие футбола в стране. Улучшение стадионов помогает не только футболу, но и другим видам спорта.



- Азамат Серикович, какие изменения в ближайшее время ожидаются в казахстанском футболе?



Нами проведен аудит текущей ситуации казахстанского футбола, по итогам которого руководителем Федерации поручено проработать целый ряд изменений, в том числе рассмотреть возможность расширения премьер-лиги, введения требования об обязательном наличии на поле молодых игроков, внедрения потолка заработных плат футболистов, сокращения количества иностранных игроков в клубах, дальнейшего ужесточения требований к инфраструктуре клубов, а также ускорения внедрения VAR.



- Расскажите более детально о вопросах судейства и внедрения VAR.



- Деятельность Федерации по судейскому образованию осуществляется в рамках Судейской конвенции УЕФА. Судьи каждый год регулярно проходят обучение и учебно-тренировочные сборы. Реализуется программа "Таланты и наставники", работают школы молодых арбитров во всех регионах.



Совместно с коллегами из ФИФА и УЕФА, а также специализированными международными организациями мы отслеживаем и проводим работу по так называемым "странным матчам", на регулярной основе функционирует мониторинг букмекерского рынка, помимо этого мы получаем сигналы о таких матчах от партнеров, далее проводим проверки и при необходимости принимаем меры. Работа в этом направлении будет усилена и далее.



Конечно, имеют место судейские ошибки. С 2019 года в открытом доступе публикуются полные видеозаписи заседаний Судейско-экспертной комиссии, что частично идет вразрез с Конвенцией УЕФА, на которых рассматриваются наиболее спорные судейские решения. Решения, принятые членами Комиссии, направляются на рассмотрение Судейского комитета, где решается вопрос о наказании и отстранении судей.



Что касается внедрения VAR, то мы уже применяли систему на нескольких матчах премьер-лиги в сезоне 2019 года в тестовом режиме. Результаты тестирования, а также опыт других стран, на мой взгляд, показывают, что сама система VAR все еще нуждается в доработке.