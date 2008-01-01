"Кайрат" стал лидером по незабитым пенальти в КПЛ-2020

"Кайрат" в КПЛ-2020 чаще других не забивал пенальти. Больше всего в этом преуспел один из лидеров алматинского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Всего в прошедшем чемпионате было не реализовано восемь одиннадцатиметровых ударов, из них новоявленные чемпионы Казахстана не забили пять пенальти. Причем два раза с точки промахивался Вагнер Лав. Бразильцу не удалось отличиться в играх с "Жетысу" (4:2) - там он пробил выше ворот и с "Тоболом" (4:0). Здесь Вагнер не сумел переиграть Александра Мокина.



В трех других случаях осечки допустили Абат Аймбетов, Адеринсола Эсеола и Артур Шушеначев. Аймбетов в матче первого тура с "Таразом" не смог переиграть с "точки" Джурахона Бабаханова, но со второй попытки оформил победное взятие ворот - 2:1. Шушеначев в перенесенной встрече 21-го тура против "Окжетпеса" (5:0) сначала проиграл дуэль Руслану Абжанову. Однако на добивании форвард "Кайрата" заставил капитулировать вратаря кокшетаусцев.



Эсеола также дал проявить себя вратарю соперников. Правда, в отличие от одноклубников, удар украинца был полностью нейтрализован вратарем "Жетысу" Андреем Шабановым в матче 13-го тура, который "Кайрат" выиграл со счетом 4:2.



Примечательно, что в матчах с "Жетысу" соперники больше всего не реализовали пенальти в прошедшем чемпионате. Помимо осечек Лава и Эсеолы, свой шанс упустил полузащитник "Кайсара" Максим Федин. В матче 15-го тура при счете 1:1 Федин не сумел переиграть Алмата Бекбаева. Впоследствии "Жетысу" одержал победу со счетом 3:1.



Еще по одному промаху на счету игрока "Тараза" Братислава Пуношеваца и футболиста "Окжетпеса" Дарко Зорича. Пуношевац в матче десятого тура дал стать героем эпизода вратарю "Каспия" Марко Милошевичу. Благо "Тараз" выиграл со счетом 2:0. А вот Зорич во встрече 17-го тура против "Шахтера" при счете 2:1 в пользу соперника угодил в каркас ворот. В итоге кокшетаусцы уступили в этой игре.



Отметим, что Аймбетов стал вторым в гонке бомбардиров. На счету форварда "Кайрата" десять голов, что на два мяча меньше чем у Жоао Пауло из "Ордабасы". Лав забил семь мячей.



Напомним, "Кайрат" досрочно стал чемпионом Казахстана, выиграв трофей впервые за 16 лет. "Тобол" взял "серебро", а "Астана" завоевала бронзовые медали. Четвертым представителем Казахстана в еврокубках станет "Шахтер". Карагандинский клуб выступит на международной арене впервые с 2014 года. С турнирной таблицей можно ознакомиться по этой ссылке.