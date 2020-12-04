"Кайрат" стал лидером по незабитым пенальти в КПЛ-2020

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
КПЛ Первая лига Кубок Казахстана
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Кайрат" стал лидером по незабитым пенальти в КПЛ-2020

Алматинцы выиграли чемпионат впервые за 16 лет.

"Кайрат" стал лидером по незабитым пенальти в КПЛ-2020
Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0

"Кайрат" в КПЛ-2020 чаще других не забивал пенальти. Больше всего в этом преуспел один из лидеров алматинского клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Всего в прошедшем чемпионате было не реализовано восемь одиннадцатиметровых ударов, из них новоявленные чемпионы Казахстана не забили пять пенальти. Причем два раза с точки промахивался Вагнер Лав. Бразильцу не удалось отличиться в играх с "Жетысу" (4:2) - там он пробил выше ворот и с "Тоболом" (4:0). Здесь Вагнер не сумел переиграть Александра Мокина.


В трех других случаях осечки допустили Абат Аймбетов, Адеринсола Эсеола и Артур Шушеначев. Аймбетов в матче первого тура с "Таразом" не смог переиграть с "точки" Джурахона Бабаханова, но со второй попытки оформил победное взятие ворот - 2:1. Шушеначев в перенесенной встрече 21-го тура против "Окжетпеса" (5:0) сначала проиграл дуэль Руслану Абжанову. Однако на добивании форвард "Кайрата" заставил капитулировать вратаря кокшетаусцев. 

Эсеола также дал проявить себя вратарю соперников. Правда, в отличие от одноклубников, удар украинца был полностью нейтрализован вратарем "Жетысу" Андреем Шабановым в матче 13-го тура, который "Кайрат" выиграл со счетом 4:2.

Примечательно, что в матчах с "Жетысу" соперники больше всего не реализовали пенальти в прошедшем чемпионате. Помимо осечек Лава и Эсеолы, свой шанс упустил полузащитник "Кайсара" Максим Федин. В матче 15-го тура при счете 1:1 Федин не сумел переиграть Алмата Бекбаева. Впоследствии "Жетысу" одержал победу со счетом 3:1.

Еще по одному промаху на счету игрока "Тараза" Братислава Пуношеваца и футболиста "Окжетпеса" Дарко Зорича. Пуношевац в матче десятого тура дал стать героем эпизода вратарю "Каспия" Марко Милошевичу. Благо "Тараз" выиграл со счетом 2:0. А вот Зорич во встрече 17-го тура против "Шахтера" при счете 2:1 в пользу соперника угодил в каркас ворот. В итоге кокшетаусцы уступили в этой игре.

Отметим, что Аймбетов стал вторым в гонке бомбардиров. На счету форварда "Кайрата" десять голов, что на два мяча меньше чем у Жоао Пауло из "Ордабасы". Лав забил семь мячей.

Напомним, "Кайрат" досрочно стал чемпионом Казахстана, выиграв трофей впервые за 16 лет. "Тобол" взял "серебро", а "Астана" завоевала бронзовые медали. Четвертым представителем Казахстана в еврокубках станет "Шахтер". Карагандинский клуб выступит на международной арене впервые с 2014 года. С турнирной таблицей можно ознакомиться по этой ссылке.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Кайрат ФК Тараз ФК Окжетпес ФК Жетысу ФК Тобол ФК Кайсар ФК Шахтер ФК Каспий Лав Вагнер КПЛ-2020 Бразилия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
17:51
Футбол

"Кайрат" стал лидером по незабитым пенальти в КПЛ-2020
Сегодня
15:58
Футбол

Защитник "Шахтера" может продолжить карьеру в чемпионате России
Сегодня
15:00
Футбол

Назван претендент из РПЛ на подписание контракта с полузащитником "Астаны"
Сегодня
14:35
Футбол

"Сборная не выполнила поставленные задачи". Айтхожин - о провале Казахстана в Лиге наций, ответе на критику Боранбаева и внедрении VAR
Сегодня
14:12
Футбол

"Ожидали от "Ордабасы" больших успехов". Аким Шымкента - о сокращении бюджета клуба и судьбе Цхададзе
Сегодня
10:25
Футбол

Форвард "Астаны" за 1,5 миллиона евро сделал заявление после выигранной "бронзы" в КПЛ
Вчера
22:36
Футбол

Польский хавбек попрощался с "Кайратом"
Вчера
21:33
Футбол

Названа символическая сборная последнего тура КПЛ-2020
Вчера
20:50
Футбол

Вернулись в игру и победили. Топ-5 самых эффектных камбэков КПЛ-2020
Вчера
19:56
Футбол

Лидер из академии "Ливерпуля", новый вратарь для сборной, рациональность Никитенко. "Тараз" - итоги сезона КПЛ-2020
Вчера
19:03
Футбол

Сомнительное лидерство одних и уникальность других. Какие клубы больше всего получали красные карточки в КПЛ-2020
Вчера
18:26
Футбол

Полузащитник "Астаны" решил уехать в российский клуб
Вчера
17:02
Футбол

"Тоттенхэм", "Сосьедад", "Спортинг" и еще куча топов. Какой была бы Лига конференций в этом году?
Вчера
16:34
Футбол

Плацдарм для молодых, хаотичная селекция, вратарь из "Локомотива". "Кызыл-Жар" - итоги сезона КПЛ-2020
Вчера
10:50
Футбол

Пообещали, но затем обманули? Капитан "Тобола" рассказал правду про премиальные за второе место в КПЛ
Вчера
10:20
Футбол

"Кайрат" объявил об уходе легионера и своего воспитанника
Вчера
00:10
Футбол

"Уровень чемпионата упал". Эксперт подвел итоги КПЛ-2020
2 декабря
23:50
Футбол

Дебютант еврокубков от Казахстана начал переговоры о продлении контрактов с лидерами команды
2 декабря
21:41
Футбол

Потеря Зорича, перестрелка с "Кайратом", закономерный вылет. "Окжетпес" - итоги сезона КПЛ-2020
2 декабря
19:43
Футбол

Шокировали "Астану", удивляли стилем, не прогадали с трансферами. "Каспий" - итоги сезона КПЛ-2020
2 декабря
19:18
Футбол

Футболист "Ордабасы" устроил драку с ассистентом главного тренера
2 декабря
18:51
Футбол

Названы кандидаты на пост главного тренера дебютанта Лиги Европы от Казахстана и бюджет на КПЛ-2021
2 декабря
16:00
Футбол

Бывший лидер "Астаны" остался без клуба
2 декабря
15:41
Футбол

Мяч в девятку ворот "Кайрата" и выстрел бомбардира. Какой лучший гол в 22-м туре КПЛ-2020
2 декабря
15:12
Футбол

"Заняли не то место, которое заслуживали". Тренер "Тараза" - об итогах сезона-2020 и победах над "Кайратом" с "Астаной"
2 декабря
14:41
Футбол

"Шахтер" вернулся в еврокубки: первым из Казахстана дошел до группы, но теперь остался за бортом ЛЕ
2 декабря
13:00
Футбол

Гол Томасова в касание с лета признан лучшим в 21-м туре КПЛ-2020
2 декабря
11:11
Футбол

Поле как у "Реала" и "Милана". Итальянец рассказал о завершении работ по замене газона на "Астана Арене"
2 декабря
10:46
Футбол

Вратарь сборной Армении покинул участника еврокубков от Казахстана
1 декабря
23:05
Футбол

Карпович готов остаться в "Окжетпесе" и вернуть его в КПЛ
21 ноября
19:31
Футбол

Видеообзор матча "Шахтер" - "Астана" 3:1
21 ноября
17:57
Футбол

Видеообзор матча "Кайрат" - "Кызыл-Жар СК" 2:3
7 ноября
17:18
Футбол

Обзор матча, или как "Кайрат" сыграл вничью в первой встрече в статусе чемпиона
4 ноября
23:53
Футбол

Около матча: как "Кайрат" победил "Ордабасы" и стал чемпионом
4 ноября
22:17
Футбол

Обзор матча, или как "Астана" потеряла очки с "Таразом"
17 ноября 2017
21:31
Футбол

Награждение футболистов "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
4 марта 2017
18:47
Футбол

Фото с матча за Суперкубок Казахстана "Кайрат" - "Астана"
20 ноября 2016
19:38
Футбол

Фото с награждения "Астаны" золотыми медалями чемпионата Казахстана
26 октября 2016
16:32
Футбол

Фото с матча "Окжетпес" - "Астана"
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика