Форвард "Астаны" за 1,5 миллиона евро сделал заявление после выигранной "бронзы" в КПЛ

Нападающий "Астаны" и сборной Кипра Пиерос Сотириу высказался об итогах сезона в казахстанской премьер-лиге.



"Сейчас, когда этот очень странный сезон подошел к концу, я хочу поблагодарить всех болельщиков "Астаны" за поддержку. Мой первый год в "сине-желтой" форме вышел не таким, как я планировал. В связи с пандемией пришлось играть вдалеке от своего города, в уникальных обстоятельствах. Футбол изменился, и было нелегко приспособиться к новым условиям. Со своей стороны я столкнулся с травмами, которые не позволяли мне всегда помогать команде. Занять третье место для такой команды, как "Астана", это не самый хороший результат, но в футболе нужно быть готовым ко всему, к каждой возможности проявить себя. Сейчас нам всем нужно отдохнуть, после чего начать подготовку к новому испытанию. Наша задача - борьба за еврокубки и возвращение чемпионского титула. И только благодаря упорной работе и целеустремленности мы сможем достичь поставленных целей. До скорой встречи..." - написал он на своей странице в Instagram.



Отметим, что Сотириу перешел в казахстанскую команду прошлой зимой из датского "Копенгагена". Сумма сделки составила 1,5 миллиона евро. В минувшем сезоне КПЛ 27-летний форвард провел 15 игр, в которых забил шесть голов и отдал один ассист, тогда как столичный клуб финишировал на третьем месте.