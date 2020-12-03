Лидер из академии "Ливерпуля", новый вратарь для сборной, рациональность Никитенко. "Тараз" - итоги сезона КПЛ-2020

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Команда практически без нервов сохранила место в премьер-лиге, Владимир Никитенко не отошел от принципов своей игры, а в клубе вновь зажглись потенциальные кандидаты в сборную Казахстана. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как "Тараз" провел минувший чемпионат страны.
Лучший игрок
Все-таки, когда ты проходишь школу "Бенфики" и "Ливерпуля", эти базовые данные точно помогут тебе если не на высоком, то хотя бы на таком уровне, как КПЛ. Тони Сильва - одно из открытий всего сезона и настоящий генератор голевых моментов в "Таразе". Да, ему во многом удался старт сезона, а потом наступила нестабильность, но качества игрока все равно проявлялись, на результаты он повлиял значительно, команде помог. Теперь Сильва вполне может заинтересовать более амбициозный клуб в Казахстане.
Лучший матч
Старт сезона, на трибунах еще присутствовали болельщики, и вот тут "Тараз" выдал совершенно удивительную игру против "Ордабасы". Три забитых гола (пусть и не самых логичных) в первом тайме, два пропущенных во втором, эмоции Бахтияра Байсеитова и как следствие победа над сильным соперником. Дальше "Тараз" шел по дистанции чемпионата в обычном режиме игры Владимира Никитенко, где счет 1:0 является наиболее характерным и даже идеальным для тренера.
Оценка по селекции
Исходя из манеры игры, Никитенко подбирал не самых креативных, но достаточно надежных легионеров. Балканцы Чадженович, Бркич, Болевич, а также литовец Вербицкас в целом со своей задачей справились. Белорусский защитник Каршакевич в какой-то степени даже превзошел ожидания. На этом фоне несколько потерялись нападающие - Пуношевац, Ньюадзи, Турысбек общими усилиями насобирали лишь пять голов, впрочем, нельзя исключать, что это побочный эффект оборонительного и рационального стиля, который использует Никитенко.
Оценка по сезону
Восьмое место - рабочий, нормальный результат для "Тараза", на большее претендовать было сложно, а вот вылететь было бы постыдно. Традиционно "Тараз" дал казахстанскому футболу относительно новые имена в лице вратаря Мухаммеджана Сейсена и защитника Бекзата Шадманова, которые в прошедшем сезоне играли достаточно много и обратили на себя внимание. За исключением Сильвы клуб способен сохранить большинство иностранных игроков, обновить некоторые позиции и вновь найти в недрах молодежного сектора очередных талантливых тинейджеров.