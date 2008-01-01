Полузащитник "Астаны" решил уехать в российский клуб

Его контракт подошел к концу.

Иван Маевский. Фото: ФК "Астана"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сегодня 18:26

Футболист столичной "Астаны" Иван Маевский определился с вариантом продолжения карьеры, сообщает корреспондент Vesti.kz.

32-летний полузащитник получил приглашение от одного из клубов российской премьер-лиги. Новая команда Маевского занимает место во второй восьмерке чемпионата России.

Контракт белорусского футболиста с "Астаной" подошел к концу. Стороны решили соглашение не продлевать.

За столичный клуб Маевский выступает с 2017 года. Трижды становился чемпионом Казахстана в его составе, выступал в групповом этапе Лиги Европы. За сборную Беларуси опорный полузащитник сыграл 40 матчей.

Метки:
Астана ФК КПЛ-2020 Премьер-лига России
Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 18:26
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