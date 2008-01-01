Вернулись в игру и победили. Топ-5 самых эффектных камбэков КПЛ-2020

В КПЛ-2020 было несколько матчей с лихо закрученным сюжетом, о которых будут говорить еще долго. Корреспондент Vesti.kz вспомнил самые яркие камбэки прошедшего чемпионата.
"Жетысу" - "Ордабасы" 2:3
"Жетысу" стал одним из тех клубов, на счету которого и героические победы в казалось бы проигранных матчах, и курьезные поражения. В четвертом туре, когда премьер-лига перебралась в локацию Алматы - Талгар, талдыкорганцы непостижимым образом уступили "Ордабасы".
В первом тайме "Жетысу", благодаря голам Педру Эуженио и Мартина Тошева, обеспечил себе комфортное преимущество. Но Александр Симчевич, Сергей Хижниченко и Жоао Пауло сделали кошмарным вечер для клуба из Алматинской области.
"Кайрат" - "Кайсар" 2:1
"Кайрат" шел к своему третьему чемпионству не только посредством эффектных и безоговорочных побед. Были у алматинцев и такие матчи, как с "Кайсаром" в рамках восьмого тура. Кызылординцы под конец первого тайма вышли вперед после гола Элгуджи Лобжанидзе. Вернул алматицев в игру Айбол Абикен, отличившийся на 72-й минуте. А победу "Кайрату" принес мяч Адеринсолы Эсеолы, забитый уже в дополнительное время.
"Жетысу" - "Шахтер" 3:2
В матче десятого тура с "Шахтером" казалось, что "Жетысу" потерпит поражение - к 70-й минуте "горняки", благодаря мячам Руслана Мингазова и Абделя Ламанжа, вели 2:0. Однако дубль Айбара Жаксылыкова позволил восстановить равновесие, а гол Эуженио на 84-й минуте принес талдыкорганцам победу.
"Астана" - "Каспий" 1:2
В матче 12-го тура состоялась, пожалуй, главная сенсация прошедшего сезона. "Астана", находясь пусть и не в лучшем психологическом состоянии, казалось, не должна была испытать проблем в противостоянии с "Каспием", который тогда замыкал турнирную таблицу. Гол Рунара Мар Сигурьонссона, забитый на 37-й минуте, вполне подтверждал класс и притязания на успех столичного клуба. Но Биллал Себаихи на 71-й минуте сравнял счет, а на 75-й Максим Марусич принес актаусцам неожиданную, но заслуженную победу.
"Жетысу" - "Кайрат" 2:4
Этот матч, сыгранный в 13-м туре, мог стать кошмаром для "Кайрата". Для начала Абикен на шестой минуте сотворил "привоз", после которого отличился Эуженио. На 17-й минуте Гафуржан Суюмбаев пасом назад переиграл вратаря своей команды Стаса Покатилова, после чего счет в пользу "Жетысу" удвоился.
Впрочем, дубль Абата Аймбетова позволил алматинцам к 56-й минуте ликвидировать преимущество талдыкорганцев. На 75-й минуте центральный защитник Денис Поляков впервые в матче вывел "Кайрат" вперед, а на 94-й минуте окончательный счет установил молодой игрок алматинцев Данияр Усенов.
О том, что "Кайрат" имеет приличный запас прочности, говорят и два пенальти, которые не реализовали Вагнер Лав и Эсеола - так поражение "Жетысу" вовсе могло стать разгромным.
Напомним, по итогам этого сезона "Кайрат" досрочно стал чемпионом Казахстана, выиграв трофей впервые за 16 лет. "Тобол" спустя 12 лет завоевал серебряные награды, а "Астана" впервые в свой истории стала обладателем бронзовых медалей. Кроме того, "Шахтер" первый раз с 2014 года сыграет в еврокубках. Клуб занял четвертое место. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.