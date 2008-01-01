Сомнительное лидерство одних и уникальность других. Какие клубы больше всего получали красные карточки в КПЛ-2020

Единственный неудачник КПЛ-2020 "Окжетпес" оказался лидером по удалениям в завершившимся сезоне. Игроки кокшетауского клуба заработали четыре красные карточки, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Во всех случаях, когда "Окжетпес" оставался в меньшинстве, команда Андрея Карповича проиграла.



По три раза с поля изгонялись игроки "Шахтера", "Жетысу", "Кайсара" и "Тараза".



При этом уникальность "Шахтера" заключается в том, что это не помешало клубу во всех матчах, где происходили удаления, одерживать победы. "Тараз" в неполном составе одну встречу выиграл и в двух уступил. "Кайсар" два матча из трех, находясь в меньшинстве, завершил вничью, а в одной проиграл. "Жетысу" во всех играх оставшись в меньшинстве уступил.



Дважды в завершившимся сезоне в меньшинстве оставались "Кайрат", "Ордабасы" и "Каспий". Из этой тройки только "Каспию" удалось один матч оставшись в меньшинстве завершить вничью.



Примечательно, что "Кайрат", если не считать изгнания Алексея Шпилевского на трибуны во втором туре, долгое время играл без удалений, но в первом матче после завоевания чемпионства против "Кызыл-Жар СК" две красные карточки, показанные Нурлану Даирову и Камо Оганесяну, не позволили алматинцам встать в один ряд с "Тоболом" и "Астаной" и, собственно, "Кызыл-Жар СК" - единственными клубами, игроки которых не удалялись в КПЛ-2020.



Потеря Зорича, перестрелка с "Кайратом", закономерный вылет. "Окжетпес" - итоги сезона КПЛ-2020



Напомним, "Кайрат" досрочно стал чемпионом Казахстана, выиграв трофей впервые за 16 лет. "Тобол" взял "серебро", а "Астана" завоевала бронзовые медали. Четвертым представителем Казахстана в еврокубках станет "Шахтер". Карагандинский клуб выступит на международной арене впервые с 2014 года.

Единственным клубом, который по итогам сезона покидает премьер-лигу, стал "Окжетпес", занявший одиннадцатое место. На место кокшетаусцев и отказавшегося от выступлений в КПЛ "Иртыша" в будущем сезоне придут "Атырау" и "Актобе", победившие в своих конференциях в первой лиге. С турнирной таблицей КПЛ-2020 можно ознакомиться здесь.